Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T14:24
https://ria.ru/20200529/1572177975.html
В ЕК назвали меры по предотвращению волны банкротств и увольнений в ЕС
https://cdn24.img.ria.ru/images/156231/56/1562315691_0:159:3077:1889_1036x0_80_0_0_98305fd3499351c029b6b6f5acab2954.jpg
РИА Новости

В ЕК назвали меры по предотвращению волны банкротств и увольнений в ЕС

14:24 29.05.2020
54
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 29 мая - РИА Новости, Мария Князева. Компаниям в Евросоюзе необходимо по меньшей мере 720 миллиардов евро капиталовложений уже в текущем году, если эти средства не будут найдены, многие устойчивые предприятия в странах ЕС рискуют оказаться банкротами, а их работники – лишиться своих мест, сказала исполнительный вице-президент Еврокомиссии Маргрет Вестагер на пресс-конференции.
"За последние недели коронавирус серьезно ударил по многим компаниям. Когда вы закрываете двери для клиентов, у вас обваливается прибыль. Страны ЕС и сам союз оперативно отреагировали, создав схемы поддержки ликвидности. Однако этого будет недостаточно, поскольку потери столь велики, что подавляющая часть резервов капитала скоро иссякнет. По нашим наилучшим оценкам, европейскому бизнесу потребуются 720 миллиардов евро в этом году, чтобы заменить этот потерянный акционерный капитал. Без этого многие жизнеспособные бизнесы столкнуться с неплатежеспособностью. Миллионы людей подвергнутся риску потерять работу. Это будет угрожать нашей возможности восстановиться от кризиса", - сказала она.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
Еврокомиссия ранее на текущей неделе предложила создать специальный инструмент защиты компаний Евросоюза от банкротства, который мог бы обеспечить их финансирование на сумму около 300 миллиардов евро.
Он может начать работать уже в 2020 году. Этот инструмент является частью фонда восстановления ЕС от кризиса, получившего название "ЕС нового поколения".
Теперь странам ЕС и Европарламенту необходимо обсудить и согласовать предложения ЕК, прежде чем эти механизмы финансовой поддержки смогут начать работать. Не исключено изменение изначальных рекомендаций Еврокомиссии.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
В ЕС на фоне пандемии были введены масштабные запреты в области социально-экономической жизни, включая закрытие ресторанов, магазинов, салонов красоты, спортклубов, отмену массовых мероприятий и ограничения на передвижения и туризм. Экономика ЕС серьезно пострадала от этого. Страны союза уже начали постепенно смягчать карантинные меры, однако согласно последним прогнозам Еврокомиссии, ВВП союза рухнет в нынешнем году более чем на 7% против роста на 1,5% в прошлом году. Безработица, по ее мнению, может подскочить до 9% - с 6,7% в 2019 году.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЕвропарламентМаргрет ВестагерКоронавирусыЕврокомиссияЕвросоюзЭкономика
Рекомендуем
Объявления о кредитах
В России за месяц резко выросла доля просроченных микрозаймов
Пекин
Минобороны Китая выразило протест США из-за новой стратегии
Сырое мясо на прилавке
Россия наладила новые каналы поставок продовольствия в КНР
Грузовой состав пересек железнодорожный пункт пропуска между Россией и Китаем
Россия в I квартале на 35% нарастила поставки продовольствия в Китай
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
В ЕК оценили ситуацию с инвестициями в Евросоюзе
Финасы
В апреле ВВП России снизился на 12%
Нефтяная качалка
Цены на нефть марки Brent опустились до 34,34 доллара за баррель
Банкноты и монеты евро различного достоинства
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос до 78,55 рубля
Золотые ворота. Владимир
Владимирские депутаты приняли пакет налоговых льгот для предпринимателей
Космодром Восточный
Наземное обслуживание космодромов включили в список пострадавших отраслей
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Глава дипломатии ЕС: санкции не являются методом решения проблем с Китаем
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин
Волин объяснил включение СМИ в перечень пострадавших отраслей
Рабочий на компрессорной станции Несвижская в Белоруссии
"Газпром" озвучил сумму задолженности Белоруссии за газ
Штаб-квартира компании Alibaba Group в городе Ханчжоу в КНР
Alibaba представила лучшие практики для бизнеса в период COVID-19
Сотрудница банка в защитной маске ведет прием посетителей в одном из отделений банка
Минтруд хочет разрешить фирмам закупать маски за счет страховых взносов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:16В МВД раскрыли подробности перестрелки на западе Москвы
21:12В новой Москве локализовали пожар на складе
21:10Глава МВФ поприветствовала принятие "антиколомойского" закона на Украине
21:06В Госдуме поддержали "усиление превентивности" нового КоАП
21:02Воробьев предупредил о "нерадостных цифрах" по смертности от COVID-19
21:00Эксперт объяснил планы по расширению российских баз в Сирии
20:57Журнал Forbes лишил Кайли Дженнер статуса миллиардера
20:56Астронавт объяснил, почему невозможно свистнуть в скафандре
20:56В Японии подтвердили 74 новых случая коронавируса
20:53Во Франции умерли 52 пациента с коронавирусом
20:51В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 14 июня
20:48В Самарской области продлили режим ограничений
20:47Путин подписал указ о проведении парадов в честь 75-летия Победы 24 июня
20:44В штате Нью-Йорк выявили рекордно низкое число смертей от COVID-19
20:42МИД прокомментировал протесты в США из-за убийства Джорджа Флойда
20:40Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге
20:38Прокуратура проверяет данные об осквернении Вечного огня в Одинцово
20:36Саратовский губернатор прокомментировал сборы с бюджетников на медцентр
20:31Уилан после операции получает всю необходимую помощь, заявили в МИД
20:30Аксенов назвал дату начала работы "Артека"
Лента новостейМолния