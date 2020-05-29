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2020-05-29T14:19
https://ria.ru/20200529/1572177705.html
Суд арестовал еще одного фигуранта дела Абызова
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РИА Новости

Суд арестовал еще одного фигуранта дела Абызова

14:19 29.05.2020
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© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© РИА Новости / Андрей Старостин
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы в пятницу заочно арестовал Константина Тяна по делу экс-министра Михаила Абызова, его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной преступной группы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
"Басманным судом удовлетворено ходатайство органа предварительно расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Тяна К.К., которому предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 2 ст. 210 УК РФ", - сказала собеседница агентства, уточнив, что Тян "проходит по делу Абызова".
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Поскольку Тян объявлен в международный розыск, арестован он заочно, добавила Морозова.
Имя Тяна всплыло в декабре на заседании суда об избрании меры пресечения другой фигурантке дела Абызова Екатерине Заяц. Следователь по особо важным делам Сергей Степанов тогда заявил, что бухгалтер Заяц "неофициально осуществляла деятельность в так называемом московском офисе, направленную на обогащение Абызова, совместно с Тяном, который скрылся".
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Адвокат Тяна Виктор Ткачев на просьбу РИА Новости прокомментировать информацию, что его подзащитный Тян ранее возглавлял этот офис, не подтвердил, но и не опроверг ее.
Против Абызова возбуждены дела о хищении, незаконной предпринимательской деятельности, отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы, в которых фигурируют суммы на десятки миллиардов рублей. Среди других фигурантов - председатель совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александр Пелипасов, бывший гендиректор "Региональных электрических сетей" Сергей Ильичев, бывший гендиректор бизнес-группы "Ру-Ком" Николай Степанов.
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Дело экс-министра АбызоваАлександр ПелипасМихаил АбызовМоскваПроисшествия
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