Суд арестовал еще одного фигуранта дела Абызова

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Басманный суд Басманный суд Москвы в пятницу заочно арестовал Константина Тяна по делу экс-министра Михаила Абызова , его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной преступной группы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

"Басманным судом удовлетворено ходатайство органа предварительно расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Тяна К.К., которому предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 2 ст. 210 УК РФ", - сказала собеседница агентства, уточнив, что Тян "проходит по делу Абызова".

Поскольку Тян объявлен в международный розыск, арестован он заочно, добавила Морозова.

Имя Тяна всплыло в декабре на заседании суда об избрании меры пресечения другой фигурантке дела Абызова Екатерине Заяц. Следователь по особо важным делам Сергей Степанов тогда заявил, что бухгалтер Заяц "неофициально осуществляла деятельность в так называемом московском офисе, направленную на обогащение Абызова, совместно с Тяном, который скрылся".

Адвокат Тяна Виктор Ткачев на просьбу РИА Новости прокомментировать информацию, что его подзащитный Тян ранее возглавлял этот офис, не подтвердил, но и не опроверг ее.