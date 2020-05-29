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2020-05-29T14:19
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В ЛНР заявили о предотвращении провокации силовиков в Донбассе
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РИА Новости

В ЛНР заявили о предотвращении провокации силовиков в Донбассе

14:19 29.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУкраинские военные
Украинские военные
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Украинские военные. Архивное фото
ЛУГАНСК, 29 мая - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий заявил о предотвращении провокации украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что перехватила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинских силовиков в районе подконтрольного республике села Логвиново. Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.
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"Несмотря на уменьшение количества обстрелов территории Луганской народной республики, противник не оставляет попыток обострить ситуацию у линии соприкосновения. На текущей неделе мы предотвратили очередную провокацию", - заявил Осадчий в пятницу на брифинге.
Он уточнил, что в понедельник "подразделения ПВО" Народной милиции в районе Логвиново перехватили беспилотник украинских силовиков. По словам Осадчего, при помощи данного БПЛА украинские силовики планировали корректировать огонь по территории республики. "По видео- и фотоматериалам на флеш-накопителе беспилотника удалось установить, что БПЛА принадлежал 24-й бригаде ВСУ, которая планировала совершить обстрел территории республики из минометов калибром 120 миллиметров. Нами зафиксировано четыре минометных позиции украинских силовиков, расположенные вдоль линии соприкосновения в указанном районе", - заявил представитель оборонного ведомства республики.
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Осадчий напомнил, что минометы калибром 120 миллиметров запрещены минскими договоренностями и должны находиться в специальных местах, предназначенных для отведенного от линии соприкосновения вооружения.
В конце сентября 2015 года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября 2015 года.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
1401011
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Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ мире
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