Мэрия Москвы назвала сроки смягчения режима ограничений

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Послабления в Москве могут быть приняты по истечении двух недель, если ситуация с коронавирусом в столице будет улучшаться, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Нам всем вместе ни в коем случае нельзя допустить ухудшения эпидемиологической ситуации, поэтому... необходимо посмотреть, как этот режим (прогулок – ред.) будет действовать в течение двух недель, и если мы не увидим рост заболевших, если ситуация будет только улучшаться, можно принимать последующие меры по ослаблению режима", - отметила вице-мэр в интервью телеканалу "Россия 24".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.