Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T15:30
https://ria.ru/20200529/1572177602.html
Мэрия Москвы назвала сроки смягчения режима ограничений
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572120070_0:109:3280:1954_1036x0_80_0_0_8af3622addd19520bab0b76fabdb26a9.jpg
РИА Новости

Мэрия Москвы назвала сроки смягчения режима ограничений

14:18 29.05.2020 (обновлено: 15:30 29.05.2020)
25072
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДезинфекция Казанского вокзала в Москве
Дезинфекция Казанского вокзала в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Послабления в Москве могут быть приняты по истечении двух недель, если ситуация с коронавирусом в столице будет улучшаться, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Нам всем вместе ни в коем случае нельзя допустить ухудшения эпидемиологической ситуации, поэтому... необходимо посмотреть, как этот режим (прогулок – ред.) будет действовать в течение двух недель, и если мы не увидим рост заболевших, если ситуация будет только улучшаться, можно принимать последующие меры по ослаблению режима", - отметила вице-мэр в интервью телеканалу "Россия 24".
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
1361612100
Обсудить 3
Распространение нового коронавирусаАнастасия РаковаОбществоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Москва
Популярные комментарии
Судя по тенденции прошлых "смягчений". Разрешат гулять 5 раз в неделю, но на четвереньках и на поводке.
29 мая, 15:26
МИМари Ивимова
54110215
судя по тому, что из ртов выход, после этих 2х недель, надо будет посмотреть еще 2 недели, чтобы через 2 недели было ясно, что надо еще 2 недели для следующих двух недель посмотреть в течении еще 2х недель.
29 мая, 15:34
Ivan Petrov
16101502
Рекомендуем
Машина прокуратуры
В Подмосковье нашли свалку просроченных дорогих лекарств для онкобольных
Сотрудница Центра занятости населения Ленинского района в Новосибирске держит в руках документы посетителя
Минтруд предложил новые правила оплаты труда и увольнений при пандемии
Вид на территорию музея-заповедника Сталинградская битва в Волгограде
В Волгоградской области продлили режим самоизоляции
Пассажир покупает билет на Белорусском вокзале
Московские власти разъяснили правила ношения масок и перчаток на улице
Эмблема на форме сотрудника полиции
Полиция напомнила о временном запрете на любые публичные акции в Москве
График прогулок в Москве на экране компьютера
В Москве могут ослабить ограничения через две недели
Прохожие на улице в Москве
Сервисом с графиком прогулок в Москве воспользовались более миллиона раз
Дождь
В Подмосковье водителей предупредили о возможном шторме
Сторожевой корабль Адмирал Григорович
Фрегат "Адмирал Григорович" пресек нападение "пиратов" в Индийском океане
Обезьяна
В Индии обезьяны похитили образцы крови возможных носителей COVID-19
Люди переходят улицу по пешеходному переходу в Москве
В мэрии прокомментировали график прогулок в Москве
Агитационный плакат общероссийского голосования по поправкам в Конституции в Новосибирске
Голосование по Конституции может продлиться несколько дней
Прохожие на улице в Москве
Московские власти опубликовали карту с графиком прогулок
Медицинские маски
Инфекционист рассказал, когда можно не носить медицинские маски
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ
В Москве продлили режим пропусков и самоизоляции до 14 июня
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:12В новой Москве локализовали пожар на складе
21:10Глава МВФ поприветствовала принятие "антиколомойского" закона на Украине
21:06В Госдуме поддержали "усиление превентивности" нового КоАП
21:02Воробьев предупредил о "нерадостных цифрах" по смертности от COVID-19
21:00Эксперт объяснил планы по расширению российских баз в Сирии
20:57Журнал Forbes лишил Кайли Дженнер статуса миллиардера
20:56Астронавт объяснил, почему невозможно свистнуть в скафандре
20:56В Японии подтвердили 74 новых случая коронавируса
20:53Во Франции умерли 52 пациента с коронавирусом
20:51В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 14 июня
20:48В Самарской области продлили режим ограничений
20:47Путин подписал указ о проведении парадов в честь 75-летия Победы 24 июня
20:44В штате Нью-Йорк выявили рекордно низкое число смертей от COVID-19
20:42МИД прокомментировал протесты в США из-за убийства Джорджа Флойда
20:40Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге
20:38Прокуратура проверяет данные об осквернении Вечного огня в Одинцово
20:36Саратовский губернатор прокомментировал сборы с бюджетников на медцентр
20:31Уилан после операции получает всю необходимую помощь, заявили в МИД
20:30Аксенов назвал дату начала работы "Артека"
20:25Путин объявил 24 июня нерабочим днем
Лента новостейМолния