ЕСПЧ дал заключение по делу экс-главы Армении Кочаряна

"Суд настаивает, что статья 7 (конвенции – ред.) безоговорочно запрещает ретроспективное применение уголовного законодательства в ущерб обвиняемому, в то время как прецедентное право устанавливает принцип ретроспективного применения более мягкого уголовного законодательства", - говорится в заключении, текст которого размещен на сайте ЕСПЧ. В решении указывается, что национальные суды должны были сравнить правовые последствия применения любой из двух статей, изучить предполагаемые действия или бездействие обвиняемого и другие конкретные обстоятельства.

В частности, отметили в ЕСПЧ, суды должны были установить, подпадали ли все составные элементы преступления и другие условия преступности под положения уголовного кодекса, действовавшие на момент событий. "В противном случае статья 300.1 уголовного кодекса в редакции 2009 года не может считаться более снисходительной и не может применяться. Также не может применяться новое положение, если суды установят, что оно повлечет за собой более серьезные последствия для обвиняемого, чем предыдущая статья 300", - говорится в заключении.