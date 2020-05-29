Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-29T14:17
https://ria.ru/20200529/1572177509.html
ЕСПЧ дал заключение по делу экс-главы Армении Кочаряна
https://cdn22.img.ria.ru/images/155615/18/1556151836_0:52:2974:1725_1036x0_80_0_0_0a84c81a3feee31d22ab1fb7df5d7d01.jpg
РИА Новости

ЕСПЧ дал заключение по делу экс-главы Армении Кочаряна

14:16 29.05.2020 (обновлено: 14:17 29.05.2020)
520
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЕвропейский Суд по Правам Человека в Страсбурге
Европейский Суд по Правам Человека в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Европейский Суд по Правам Человека в Страсбурге. Архивное фото
ЕРЕВАН, 29 мая – РИА Новости. Европейский суд по правам человека в консультативном заключении по делу бывшего президента Армении Роберта Кочаряна напомнил о запрете на ретроспективное применение уголовного права в ущерб обвиняемому.
Ранее КС Армении запросил консультативное мнение ЕСПЧ и Венецианской комиссии Совета Европы касающееся статьи уголовного кодекса "свержение конституционного строя", по которой обвиняется Кочарян. В Европейском суде уточнили, что дело касается толкования положения УК Армении в редакции 2009 года о свержении конституционного строя в контексте статьи седьмой Европейской конвенции о защите прав человека. Статья допускает наказание исключительно на основании закона. В суде напомнили, что Кочаряну было предъявлено обвинение по статье 300.1 (свержение конституционного строя) уголовного кодекса в редакции 2009 года в связи с преступлениями, которые, как утверждается, были связаны с событиями февраля - марта 2008 года. В это время в силе было другое положение прежнего УК, статья 300 (узурпация власти).
Роберт Кочарян
14:14Распространение нового коронавируса
Экс-глава Армении Кочарян останется в больнице до окончания эпидемии
"Суд настаивает, что статья 7 (конвенции – ред.) безоговорочно запрещает ретроспективное применение уголовного законодательства в ущерб обвиняемому, в то время как прецедентное право устанавливает принцип ретроспективного применения более мягкого уголовного законодательства", - говорится в заключении, текст которого размещен на сайте ЕСПЧ. В решении указывается, что национальные суды должны были сравнить правовые последствия применения любой из двух статей, изучить предполагаемые действия или бездействие обвиняемого и другие конкретные обстоятельства.
В частности, отметили в ЕСПЧ, суды должны были установить, подпадали ли все составные элементы преступления и другие условия преступности под положения уголовного кодекса, действовавшие на момент событий. "В противном случае статья 300.1 уголовного кодекса в редакции 2009 года не может считаться более снисходительной и не может применяться. Также не может применяться новое положение, если суды установят, что оно повлечет за собой более серьезные последствия для обвиняемого, чем предыдущая статья 300", - говорится в заключении.
Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием.
Роберт Кочарян
19 мая, 14:21
Адвокат рассказал о прошедшей операции у экс-главы Армении Кочаряна
500002
Обсудить 0
Европейский суд по правам человекаРоберт КочарянЕвропаАрменияВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Это был трюк. Украина заключила сверхвыгодную сделку с МВФ
Художник Никас Сафронов на прогулочном теплоходе во время первого Чемпионата Мира по граффити 3D на Москве-реке Nextproekt
Никас Сафронов резко ответил "жалующимся на безденежье" артистам
Прохожие на улице в Москве
Московские власти опубликовали карту с графиком прогулок
Главный врач Василий Михайлов в красной зоне Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
Врач дал совет, как не заразиться коронавирусом в общественных местах
Работа на газопроводе Ямал-Европа
За что Польшу оставили без русского газа и что будет дальше
Трудовая книжка
Минтруд предложил особые правила увольнений при пандемии
Первый президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук назвал способ остановить "агрессию" России
Машина прокуратуры
В Подмосковье нашли свалку просроченных дорогих лекарств для онкобольных
Авиалайнер заходит на посадку в аэропорту Шереметьево
Пилот рассказал, почему телефон во время полета необходимо выключать
Автомобиль Следственного комитета РФ
На Кубани годовалый ребенок умер от побоев
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Способное достроить "Северный поток — 2" судно возвращается в Мукран
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников объяснил причины ослабления коронавируса в России
Актер Сергей Глушко
Тарзан "нашел работу" после слов о нехватке денег
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова предлагает предусмотреть возврат маткапитала
Девушка в защитной маске на торгово-пешеходном мосту Багратион в Москве
Минтруд предложил новые меры поддержки россиян
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:12В новой Москве локализовали пожар на складе
21:10Глава МВФ поприветствовала принятие "антиколомойского" закона на Украине
21:06В Госдуме поддержали "усиление превентивности" нового КоАП
21:02Воробьев предупредил о "нерадостных цифрах" по смертности от COVID-19
21:00Эксперт объяснил планы по расширению российских баз в Сирии
20:57Журнал Forbes лишил Кайли Дженнер статуса миллиардера
20:56Астронавт объяснил, почему невозможно свистнуть в скафандре
20:56В Японии подтвердили 74 новых случая коронавируса
20:53Во Франции умерли 52 пациента с коронавирусом
20:51В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 14 июня
20:48В Самарской области продлили режим ограничений
20:47Путин подписал указ о проведении парадов в честь 75-летия Победы 24 июня
20:44В штате Нью-Йорк выявили рекордно низкое число смертей от COVID-19
20:42МИД прокомментировал протесты в США из-за убийства Джорджа Флойда
20:40Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге
20:38Прокуратура проверяет данные об осквернении Вечного огня в Одинцово
20:36Саратовский губернатор прокомментировал сборы с бюджетников на медцентр
20:31Уилан после операции получает всю необходимую помощь, заявили в МИД
20:30Аксенов назвал дату начала работы "Артека"
20:25Путин объявил 24 июня нерабочим днем
Лента новостейМолния