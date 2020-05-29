ЕСПЧ дал заключение по делу экс-главы Армении Кочаряна

ЕРЕВАН, 29 мая – РИА Новости. Европейский суд по правам человека в консультативном заключении по делу бывшего президента Армении Роберта Кочаряна напомнил о запрете на ретроспективное применение уголовного права в ущерб обвиняемому.
Ранее КС Армении запросил консультативное мнение ЕСПЧ и Венецианской комиссии Совета Европы касающееся статьи уголовного кодекса "свержение конституционного строя", по которой обвиняется Кочарян. В Европейском суде уточнили, что дело касается толкования положения УК Армении в редакции 2009 года о свержении конституционного строя в контексте статьи седьмой Европейской конвенции о защите прав человека. Статья допускает наказание исключительно на основании закона. В суде напомнили, что Кочаряну было предъявлено обвинение по статье 300.1 (свержение конституционного строя) уголовного кодекса в редакции 2009 года в связи с преступлениями, которые, как утверждается, были связаны с событиями февраля - марта 2008 года. В это время в силе было другое положение прежнего УК, статья 300 (узурпация власти).
"Суд настаивает, что статья 7 (конвенции – ред.) безоговорочно запрещает ретроспективное применение уголовного законодательства в ущерб обвиняемому, в то время как прецедентное право устанавливает принцип ретроспективного применения более мягкого уголовного законодательства", - говорится в заключении, текст которого размещен на сайте ЕСПЧ. В решении указывается, что национальные суды должны были сравнить правовые последствия применения любой из двух статей, изучить предполагаемые действия или бездействие обвиняемого и другие конкретные обстоятельства.
В частности, отметили в ЕСПЧ, суды должны были установить, подпадали ли все составные элементы преступления и другие условия преступности под положения уголовного кодекса, действовавшие на момент событий. "В противном случае статья 300.1 уголовного кодекса в редакции 2009 года не может считаться более снисходительной и не может применяться. Также не может применяться новое положение, если суды установят, что оно повлечет за собой более серьезные последствия для обвиняемого, чем предыдущая статья 300", - говорится в заключении.
Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием.