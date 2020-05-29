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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T15:07
https://ria.ru/20200529/1572177429.html
В мэрии прокомментировали график прогулок в Москве
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РИА Новости

В мэрии прокомментировали график прогулок в Москве

14:16 29.05.2020 (обновлено: 15:07 29.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей МайшевЛюди переходят улицу по пешеходному переходу в Москве
Люди переходят улицу по пешеходному переходу в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Люди переходят улицу по пешеходному переходу в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире "России 24" прокомментировала введение графика прогулок в городе из-за коронавируса.
"Режим прогулок на первый взгляд может показаться сложным и странным. Я понимаю, что вывешивание графика прогулок каждого индивидуального дома может показаться мудреным. <...> Что же будет, если истосковавшиеся по гулянию москвичи одновременно все выйдут? Конечно, мы очень опасаемся этой ситуации".
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
Анастасия Ракова
Вице-мэр призвала жителей города набраться терпения, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической обстановки.
Ракова пояснила, что в течение двух недель власти проанализируют, как действует этот режим, и если число заболевших не будет расти, а ситуация улучшится, то примут и другие меры по ослаблению ограничений.
Семейная пара с ребенком гуляют по набережной
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Накануне мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня. При этом с понедельника москвичи смогут гулять по три раза в неделю без пропусков.
Как пояснил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, график прогулок определяется местом прописки, а не фактического проживания.
При проверке сотрудникам полиции нужно показать паспорт или его копию. Члены одной семьи смогут гулять вместе, даже если прописаны по разным адресам.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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722328170
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаМоскваОбщество
Популярные комментарии
У меня стойкое ощущение, что фантазеры-чиновники из Мэрии Москвы не соответствуют занимаемым должностям.
29 мая, 15:02
Dmitry Krupennikov
4220001
Маразм крепчал
29 мая, 16:13
aaimo
1100000
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