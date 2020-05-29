В мэрии прокомментировали график прогулок в Москве

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире "России 24" прокомментировала введение графика прогулок в городе из-за коронавируса.
"Режим прогулок на первый взгляд может показаться сложным и странным. Я понимаю, что вывешивание графика прогулок каждого индивидуального дома может показаться мудреным. <...> Что же будет, если истосковавшиеся по гулянию москвичи одновременно все выйдут? Конечно, мы очень опасаемся этой ситуации".
Вице-мэр призвала жителей города набраться терпения, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической обстановки.
Ракова пояснила, что в течение двух недель власти проанализируют, как действует этот режим, и если число заболевших не будет расти, а ситуация улучшится, то примут и другие меры по ослаблению ограничений.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня. При этом с понедельника москвичи смогут гулять по три раза в неделю без пропусков.
Как пояснил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, график прогулок определяется местом прописки, а не фактического проживания.
При проверке сотрудникам полиции нужно показать паспорт или его копию. Члены одной семьи смогут гулять вместе, даже если прописаны по разным адресам.
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