В мэрии прокомментировали график прогулок в Москве

"Режим прогулок на первый взгляд может показаться сложным и странным. Я понимаю, что вывешивание графика прогулок каждого индивидуального дома может показаться мудреным. <...> Что же будет, если истосковавшиеся по гулянию москвичи одновременно все выйдут? Конечно, мы очень опасаемся этой ситуации".

Анастасия Ракова