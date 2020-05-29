Экс-глава Армении Кочарян останется в больнице до окончания эпидемии

"Административный суд удовлетворил иск адвоката второго президента Армении Роберта Кочаряна Арама Орбеляна. В соответствии с этим, до окончания эпидемии коронавируса Кочарян останется в медицинском центре "Измирлян", - говорится в сообщении.

Очередное судебное заседание по делу Кочаряна назначено на 9 июня. Прежние два заседания были перенесены из-за проблем со здоровьем бывшего президента.

Кочарян, госпитализированный в начале марта, вернулся 3 апреля в СИЗО из гражданской больницы, где лечился от гипертонии. Однако 28 апреля он вновь был переведен из СИЗО в ереванский медцентр "Измирлян" на обследование. Двенадцатого мая его прооперировали. Причина, по которой потребовалась операция, не называется.