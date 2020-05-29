Экс-глава Армении Кочарян останется в больнице до окончания эпидемии

ЕРЕВАН, 29 мая – РИА Новости. Экс-президент Армении Роберт Кочарян, доставленный ранее из СИЗО в медцентр "Измирлян", останется в больнице до окончания эпидемии коронавируса, сообщается на Telegram-канале команды адвокатов бывшего главы государства.
"Административный суд удовлетворил иск адвоката второго президента Армении Роберта Кочаряна Арама Орбеляна. В соответствии с этим, до окончания эпидемии коронавируса Кочарян останется в медицинском центре "Измирлян", - говорится в сообщении.
Отмечается, что судебное заседание проходило в закрытом режиме, поскольку суду были представлены медицинские сведения.
Очередное судебное заседание по делу Кочаряна назначено на 9 июня. Прежние два заседания были перенесены из-за проблем со здоровьем бывшего президента.
Кочарян, госпитализированный в начале марта, вернулся 3 апреля в СИЗО из гражданской больницы, где лечился от гипертонии. Однако 28 апреля он вновь был переведен из СИЗО в ереванский медцентр "Измирлян" на обследование. Двенадцатого мая его прооперировали. Причина, по которой потребовалась операция, не называется.
Восьмого мая защита Кочаряна попросила суд освободить его под личное поручительство бывших премьеров Армении Вазгена Манукяна, Хосрова Арутюняна и Карена Карапетяна, а также бывшего премьера непризнанной Нагорно-Карабахской республики Анушавана Даниеляна. Все поручители явились в суд и подтвердили свои намерения. Тринадцатого мая судья отклонила ходатайство.
Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По делу также проходят бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-глава минобороны Сейран Оганян и экс-руководитель администрации президента Армен Геворгян.
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