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В ЛНР заявили о трех обстрелах за неделю со стороны силовиков
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РИА Новости

В ЛНР заявили о трех обстрелах за неделю со стороны силовиков

14:12 29.05.2020
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© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
ЛУГАНСК, 29 мая - РИА Новости. Украинские силовики три раза за минувшую неделю обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил в пятницу официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Двадцать второго мая в ЛНР заявили, что украинские силовики 14 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю.
"Всего в течение недели вооруженные формирования Украины три раза нарушили режим прекращения огня", - сказал Осадчий на брифинге.
По его словам, украинские силовики вели огонь по трем населенным пунктам ЛНР из минометов калибром 120 миллиметров и гранатометов. Осадчий уточнил, что все факты обстрелов задокументированы, материалы переданы в генеральную прокуратуру ЛНР для возбуждения уголовных дел в отношении командиров 24-й, 30-й и 93-й бригад украинских силовиков.
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Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаВ мире
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