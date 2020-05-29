В ЛНР заявили о трех обстрелах за неделю со стороны силовиков

ЛУГАНСК, 29 мая - РИА Новости. Украинские силовики три раза за минувшую неделю обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил в пятницу официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Двадцать второго мая в ЛНР заявили, что украинские силовики 14 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю.
"Всего в течение недели вооруженные формирования Украины три раза нарушили режим прекращения огня", - сказал Осадчий на брифинге.
По его словам, украинские силовики вели огонь по трем населенным пунктам ЛНР из минометов калибром 120 миллиметров и гранатометов. Осадчий уточнил, что все факты обстрелов задокументированы, материалы переданы в генеральную прокуратуру ЛНР для возбуждения уголовных дел в отношении командиров 24-й, 30-й и 93-й бригад украинских силовиков.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения