В ЛНР заявили о трех обстрелах за неделю со стороны силовиков

"Всего в течение недели вооруженные формирования Украины три раза нарушили режим прекращения огня", - сказал Осадчий на брифинге.

По его словам, украинские силовики вели огонь по трем населенным пунктам ЛНР из минометов калибром 120 миллиметров и гранатометов. Осадчий уточнил, что все факты обстрелов задокументированы, материалы переданы в генеральную прокуратуру ЛНР для возбуждения уголовных дел в отношении командиров 24-й, 30-й и 93-й бригад украинских силовиков.