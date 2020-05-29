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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T14:10
https://ria.ru/20200529/1572176995.html
На Украине открыли для посетителей зону отчуждения Чернобыльской АЭС
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570174747_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_53d725cc462eed901ae2c5f4c23892db.jpg
РИА Новости

На Украине открыли для посетителей зону отчуждения Чернобыльской АЭС

14:10 29.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер
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Колесо обозрения в Припяти. Архивное фото
КИЕВ, 29 мая – РИА Новости. Зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции на Украине открывают для посещения, но с определенными ограничениями из-за коронавируса, сообщила в пятницу пресс-служба Госагентства Украины по вопросам управления зоной отчуждения.
Зону отчуждения Чернобыльской АЭС закрыли для посетителей 18 марта в связи с карантинными мерами, введенными из-за коронавируса.
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"В соответствии с приказом Госагентства на территории зоны отчуждения разрешено осуществлять массовые (культурные, развлекательные, спортивные, социальные, религиозные и другие) мероприятия, в частности посещение с целью ознакомления", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.
При этом останутся ряд ограничений, в частности, обязательными условиями для посещения зоны отчуждения является прохождение температурного скрининга, наличие у посетителей масок или респираторов, одноразовых перчаток и дезинфицирующих средств для обработки рук, а также соблюдение социальной дистанции. В зону отчуждения не будут пускать людей с повышенной температурой и тех, у кого есть симптомы респираторных заболеваний.
Также на период адаптивного карантина будут действовать ограничения на посещение ряда объектов в зоне отчуждения и ограничение по числу людей в группе. Отмечается, что все ограничения снимут после завершения карантина.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,6 миллиона случаев заболевания, умерли более 350 тысяч человек. Ранее в минздраве Украины сообщили, что число выявленных случаев заражения коронавирусом в стране превысило 22,8 тысячи, выздоровели 8934 человека, летальных случаев - 679.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Авария на Чернобыльской АЭСЧернобыльская АЭСУкраинаВ мире
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