Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T14:08
https://ria.ru/20200529/1572176901.html
В Южной Осетии выявили новый случай коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В Южной Осетии выявили новый случай коронавируса

14:08 29.05.2020
46
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ЦХИНВАЛ, 29 мая - РИА Новости. Еще один случай заражения коронавирусом за минувшие сутки выявлен в Южной Осетии, сообщает комитет Юго-Осетпотребнадзора республики.
Ранее сообщалось, что в Южной Осетии лабораторно подтверждены 37 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Двадцать два пациента выздоровели.
Заболевшим оказался курсант, вернувшийся из России, отмечают в комитете. "Курсант МЧС прибыл вместе с группой из России и находится на карантине в медучреждении", - говорится в сообщении.
При этом выписаны еще двое граждан республики, которые выздоровели от коронавируса.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Ранее правительство республики приняло решение продлить закрытие границы Южной Осетии с Россией до 30 июня. Принятые меры не распространяются на граждан Южной Осетии, возвращающихся по специально разработанному графику через консульский отдел МИД в республику. Также полностью закрыты пункты пропуска с Грузией.
При этом 25 мая начал работать общественный транспорт, открылись кафе, рестораны, детские развлекательные центры, спортивные объекты, библиотеки, гостиницы и санатории.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,6 миллиона случаев заболевания, умерли более 350 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗЮжная ОсетияГрузияОбщество
Рекомендуем
Машина скорой медицинской помощи
В Калининграде умерла пожилая пациентка с COVID-19
Пассажирский самолет в небе
Вывозной рейс из Мадрида в Москву перенесли на 1 июня
Медицинские маски
В Ингушетии продлили режим самоизоляции
Врач скорой помощи
В Воронежской области число излечившихся от COVID-19 превысило три тысячи
Тест на коронавирус
В Бельгии число заразившихся коронавирусом достигло 58 061
Роберт Кочарян
Экс-глава Армении Кочарян останется в больнице до окончания эпидемии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о политической составляющей пандемии COVID-19
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова назвала коэффициент распространения коронавируса в России
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Попова отметила уменьшение случаев заражения коронавирусом
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович
Евросоюз может возобновить очные встречи глав МИД 15 июня
Премьер-министр Швеции Стефан Левен
В Швеции университеты возобновят работу в очном режиме с 15 июня
Машина скорой помощи в Румынии
В Румынии число случаев COVID-19 приблизилось к 19 тысячам
Глава Роспечати Михаил Сеславинский
Глава Роспечати рассказал о проблемах издателей из-за коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Ингушетии число жертв коронавируса выросло до 52
Лагерь сирийских беженцев
В Сирию за сутки вернулись около 70 беженцев из-за рубежа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:12В новой Москве локализовали пожар на складе
21:10Глава МВФ поприветствовала принятие "антиколомойского" закона на Украине
21:06В Госдуме поддержали "усиление превентивности" нового КоАП
21:02Воробьев предупредил о "нерадостных цифрах" по смертности от COVID-19
21:00Эксперт объяснил планы по расширению российских баз в Сирии
20:57Журнал Forbes лишил Кайли Дженнер статуса миллиардера
20:56Астронавт объяснил, почему невозможно свистнуть в скафандре
20:56В Японии подтвердили 74 новых случая коронавируса
20:53Во Франции умерли 52 пациента с коронавирусом
20:51В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 14 июня
20:48В Самарской области продлили режим ограничений
20:47Путин подписал указ о проведении парадов в честь 75-летия Победы 24 июня
20:44В штате Нью-Йорк выявили рекордно низкое число смертей от COVID-19
20:42МИД прокомментировал протесты в США из-за убийства Джорджа Флойда
20:40Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге
20:38Прокуратура проверяет данные об осквернении Вечного огня в Одинцово
20:36Саратовский губернатор прокомментировал сборы с бюджетников на медцентр
20:31Уилан после операции получает всю необходимую помощь, заявили в МИД
20:30Аксенов назвал дату начала работы "Артека"
20:25Путин объявил 24 июня нерабочим днем
Лента новостейМолния