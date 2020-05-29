В Южной Осетии выявили новый случай коронавируса

ЦХИНВАЛ, 29 мая - РИА Новости. Еще один случай заражения коронавирусом за минувшие сутки выявлен в Южной Осетии, сообщает комитет Юго-Осетпотребнадзора республики.
Ранее сообщалось, что в Южной Осетии лабораторно подтверждены 37 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Двадцать два пациента выздоровели.
Заболевшим оказался курсант, вернувшийся из России, отмечают в комитете. "Курсант МЧС прибыл вместе с группой из России и находится на карантине в медучреждении", - говорится в сообщении.
При этом выписаны еще двое граждан республики, которые выздоровели от коронавируса.
Ранее правительство республики приняло решение продлить закрытие границы Южной Осетии с Россией до 30 июня. Принятые меры не распространяются на граждан Южной Осетии, возвращающихся по специально разработанному графику через консульский отдел МИД в республику. Также полностью закрыты пункты пропуска с Грузией.
При этом 25 мая начал работать общественный транспорт, открылись кафе, рестораны, детские развлекательные центры, спортивные объекты, библиотеки, гостиницы и санатории.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,6 миллиона случаев заболевания, умерли более 350 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.