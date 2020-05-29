В Южной Осетии выявили новый случай коронавируса

ЦХИНВАЛ, 29 мая - РИА Новости. Еще один случай заражения Еще один случай заражения коронавирусом за минувшие сутки выявлен в Южной Осетии , сообщает комитет Юго-Осетпотребнадзора республики.

Ранее сообщалось, что в Южной Осетии лабораторно подтверждены 37 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Двадцать два пациента выздоровели.

Заболевшим оказался курсант, вернувшийся из России, отмечают в комитете. "Курсант МЧС прибыл вместе с группой из России и находится на карантине в медучреждении", - говорится в сообщении.

При этом выписаны еще двое граждан республики, которые выздоровели от коронавируса.

Ранее правительство республики приняло решение продлить закрытие границы Южной Осетии с Россией до 30 июня. Принятые меры не распространяются на граждан Южной Осетии, возвращающихся по специально разработанному графику через консульский отдел МИД в республику. Также полностью закрыты пункты пропуска с Грузией

При этом 25 мая начал работать общественный транспорт, открылись кафе, рестораны, детские развлекательные центры, спортивные объекты, библиотеки, гостиницы и санатории.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано почти 5,6 миллиона случаев заболевания, умерли более 350 тысяч человек.