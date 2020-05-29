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2020-05-29T14:06
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Москвич заплатил штраф за неправильно повешенный российский флаг
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РИА Новости

Москвич заплатил штраф за неправильно повешенный российский флаг

14:06 29.05.2020
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковФлаг России
Флаг России
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Флаг России. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Мировой судья судебного участка №20 района Южное Бутово в Москве на две тысячи рублей оштрафовал мужчину за то, что тот нарушил порядок расположения флагов на фасаде супермаркета, сообщили РИА Новости в суде.
Как следует из постановления, гражданин по фамилии Сёмушкин в феврале этого года занимался украшением фасада одного из сетевых супермаркетов по улице Веневская. Мужчина повесил рядом с входом в здание флаги РФ и города Москвы, после чего продолжил заниматься своими делами.
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Оказалось, что своими действиями Сёмушкин нарушил закон, согласно которому при одновременном размещении нескольких флагов российский триколор всегда должен находиться слева от других полотнищ, если стоять к ним лицом. Сёмушкин же сделал наоборот.
В решении суда однозначно не указано, каким образом было выявлено данное правонарушение, однако в материалах присутствует обращение в правоохранительные органы некого гражданина Солохина, который, вероятно, и заметил проступок Сёмушкина.
"Суд признал Сёмушкина виновным в нарушении порядка официального использования государственных символов Российской Федерации и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 2 тысячи рублей", - рассказали агентству в суде, отметив, что свою вину мужчина отрицать не стал.
Данная статья Кодекса об административных правонарушениях практикуется довольно редко – за последние полтора года столичные мировые судьи вынесли решения всего по трём таким делам.
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