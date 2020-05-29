Москвич заплатил штраф за неправильно повешенный российский флаг

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Мировой судья судебного участка №20 района Южное Бутово в Мировой судья судебного участка №20 района Южное Бутово в Москве на две тысячи рублей оштрафовал мужчину за то, что тот нарушил порядок расположения флагов на фасаде супермаркета, сообщили РИА Новости в суде.

Как следует из постановления, гражданин по фамилии Сёмушкин в феврале этого года занимался украшением фасада одного из сетевых супермаркетов по улице Веневская. Мужчина повесил рядом с входом в здание флаги РФ и города Москвы, после чего продолжил заниматься своими делами.

Оказалось, что своими действиями Сёмушкин нарушил закон, согласно которому при одновременном размещении нескольких флагов российский триколор всегда должен находиться слева от других полотнищ, если стоять к ним лицом. Сёмушкин же сделал наоборот.

В решении суда однозначно не указано, каким образом было выявлено данное правонарушение, однако в материалах присутствует обращение в правоохранительные органы некого гражданина Солохина, который, вероятно, и заметил проступок Сёмушкина.

"Суд признал Сёмушкина виновным в нарушении порядка официального использования государственных символов Российской Федерации и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 2 тысячи рублей", - рассказали агентству в суде, отметив, что свою вину мужчина отрицать не стал.