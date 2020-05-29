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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T14:05
https://ria.ru/20200529/1572176723.html
МККК доставил в Донецк более трех тонн помощи для медработников
https://cdn25.img.ria.ru/images/130789/80/1307898088_0:450:2841:2048_1036x0_80_0_0_b657bc7bf4ae8bd3589efc0d3bd9f52b.jpg
РИА Новости

МККК доставил в Донецк более трех тонн помощи для медработников

14:05 29.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДонецк
Донецк
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Донецк. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста доставил в пятницу в Донецк более 3 тонн гуманитарной помощи для медицинских работников, которые борются с распространением коронавируса COVID-19, сказал журналистам руководитель донецкого офиса МККК Сирил Жорена.
Грузовик МККК прибыл на склад в Донецке. В настоящее время гуманитарная помощь передана местным властям.
"Нас попросили помочь в связи с ситуацией с коронавирусом. На данный момент было привезёно более трех тонн медикаментов и медицинских изделий, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом. Мы привезли более 10 тысяч защитных масок, защитные костюмы для медицинских сотрудников... также антибиотики и другие медицинские изделия... Целью данного конвоя было помочь медицинским сотрудникам", - сказал журналистам Жорена.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ситуация в ДНР и ЛНРКоронавирусыДонецк (Донецкая область)В мире
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