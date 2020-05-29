Сенат Франции выступает за возобновление действия ДОВСЕ, заявил Косачев

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. В совместном докладе российских и французских сенаторов парламентарии Франции призвали начать переговоры о восстановлении контроля над обычными вооружениями в Европе, сообщил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
На заседании комитета обсуждался доклад о состоянии российко-французских отношений, подготовленный Совфедом и сенатом Франции.
Косачев выразил надежду, что презентацию доклада удастся провести до конца весенней сессии.
"В документе содержится призыв французских коллег незамедлительно начать переговоры о восстановлении режима контроля над обычными вооружениями в Европе", - сказал он.
Сенатор напомнил, что Договор об обычных Вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) был ратифицирован Россией и еще тремя государствами, но ни одна страна-член НАТО так и не ратифицировала адаптированный договор в парламенте.
По мнению сенатора, эта тема была бы интересна для обсуждения, если же говорить о возможном новом адаптированном или модернизированном договоре, то это вопрос соответствующих ведомств.
Кроме того, французские законодатели предлагают возобновить международные переговоры по соглашениям в сфере безопасности, не сводя их только к формату российско-американского обсуждения, пояснил Косачев.
Глава комитета СФ также отметил, что "в главе, касающейся международной безопасности, французским коллегам удалось избежать соблазна повторять установки, которые задаются в Брюсселе и НАТО".
По словам законодателя, французская сторона также считает важной интенсификацию диалога между оборонными ведомствами наших стран, взаимодействие в сфере кибербезопасности. Отмечается и деструктивная роль санкций.
Кроме того, уделяется внимание анализу причин возникновения и возможных путей урегулирования конфликтов на Ближнем и Среднем востоке, в Северной Африке. "По Украине фиксируется важность исполнения Минских соглашений, а также дополнение "нормандского формата" парламентским измерениям", - заключил Косачев.