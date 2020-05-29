Сенат Франции выступает за возобновление действия ДОВСЕ, заявил Косачев

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. В совместном докладе российских и французских сенаторов парламентарии В совместном докладе российских и французских сенаторов парламентарии Франции призвали начать переговоры о восстановлении контроля над обычными вооружениями в Европе , сообщил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев

На заседании комитета обсуждался доклад о состоянии российко-французских отношений, подготовленный Совфедом и сенатом Франции.

Косачев выразил надежду, что презентацию доклада удастся провести до конца весенней сессии.

"В документе содержится призыв французских коллег незамедлительно начать переговоры о восстановлении режима контроля над обычными вооружениями в Европе", - сказал он.

Сенатор напомнил, что Договор об обычных Вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) был ратифицирован Россией и еще тремя государствами, но ни одна страна-член НАТО так и не ратифицировала адаптированный договор в парламенте.

По мнению сенатора, эта тема была бы интересна для обсуждения, если же говорить о возможном новом адаптированном или модернизированном договоре, то это вопрос соответствующих ведомств.

Кроме того, французские законодатели предлагают возобновить международные переговоры по соглашениям в сфере безопасности, не сводя их только к формату российско-американского обсуждения, пояснил Косачев.

При этом, по мнению французских коллег, Москва Париж "могут стать движущей силой" в возобновлении дискуссии о будущем в сфере контроля над вооружениями.

Глава комитета СФ также отметил, что "в главе, касающейся международной безопасности, французским коллегам удалось избежать соблазна повторять установки, которые задаются в Брюсселе и НАТО".

По словам законодателя, французская сторона также считает важной интенсификацию диалога между оборонными ведомствами наших стран, взаимодействие в сфере кибербезопасности. Отмечается и деструктивная роль санкций.