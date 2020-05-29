Вывозной рейс из Мадрида в Москву перенесли на 1 июня

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Вывозной рейс "Мадрид - Москва", запланированный на 2 июня, был перенесен на 1 июня, сообщил представитель Минкомсвязи.
"Изменились дата и время вылета рейса № AAFL2605 "Мадрид – Москва". Рейс вылетает 1 июня 2020 в 23.30 по местному времени", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Госуслуги: Испания - РФ".
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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