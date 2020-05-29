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2020-05-29T14:03
https://ria.ru/20200529/1572176549.html
Вывозной рейс из Мадрида в Москву перенесли на 1 июня
https://cdn22.img.ria.ru/images/155735/67/1557356725_0:140:1520:994_1036x0_80_0_0_bc922f52dd8be46bb8f5a5ba2e94b861.jpg
РИА Новости

Вывозной рейс из Мадрида в Москву перенесли на 1 июня

14:03 29.05.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе . Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Вывозной рейс "Мадрид - Москва", запланированный на 2 июня, был перенесен на 1 июня, сообщил представитель Минкомсвязи.
"Изменились дата и время вылета рейса № AAFL2605 "Мадрид – Москва". Рейс вылетает 1 июня 2020 в 23.30 по местному времени", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Госуслуги: Испания - РФ".
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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