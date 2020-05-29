Жительницу Кирова будут судить за убийство сына, мешавшего ей отдыхать

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мая - РИА Новости. Женщина, обвиняемая в убийстве своего двухлетнего ребенка из-за того, что он мешал ей распивать спиртные напитки с друзьями, предстанет перед судом в Кировской области, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Тело двухлетнего мальчика с несколькими ножевыми ранениями было обнаружено в одной из квартир дома на улице Дружбы города Кирова вечером 14 августа 2019 года. Было установлено, что к смерти ребенка причастна его 30-летняя мать. По версии следствия, 14 августа она вместе с сыном пришла в гости к знакомым, где употребляла спиртные напитки. В ходе застолья ребенок стал проситься на улицу, пытался открыть входную дверь. Обвиняемой это не понравилась, она схватила нож и нанесла несколько ранений ребенку по телу. Во время допроса женщина рассказала, что она нанесла смертельные травмы своему сыну, так как ребенок мешал ей отдыхать.
Следственное управление уточняет, что по результатам экспертизы женщину признали вменяемой, теперь ее ждет суд.