Жительницу Кирова будут судить за убийство сына, мешавшего ей отдыхать

Тело двухлетнего мальчика с несколькими ножевыми ранениями было обнаружено в одной из квартир дома на улице Дружбы города Кирова вечером 14 августа 2019 года. Было установлено, что к смерти ребенка причастна его 30-летняя мать. По версии следствия, 14 августа она вместе с сыном пришла в гости к знакомым, где употребляла спиртные напитки. В ходе застолья ребенок стал проситься на улицу, пытался открыть входную дверь. Обвиняемой это не понравилась, она схватила нож и нанесла несколько ранений ребенку по телу. Во время допроса женщина рассказала, что она нанесла смертельные травмы своему сыну, так как ребенок мешал ей отдыхать.