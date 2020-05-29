В Екатеринбурге суд оштрафовал склад сети "Красное & Белое"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая - РИА Новости. Железнодорожный суд Екатеринбурга в пятницу оштрафовал на 450 тысяч рублей склад "Абсолют" сети "Красное & Белое", где была выявлена вспышка коронавируса.
Ранее свердловский губернатор, который планировал перейти к первому этапу снятия ограничений, продлил режим повышенной готовности до 1 июня из-за вспышки коронавируса в сети "Красное & Белое". Всего, по данным сети на 27 мая, из 1200 сотрудников, сдавших тест, положительный результат на коронавирус нового типа получили 163 человека. Роспотребнадзор региона обратился в суд с иском о приостановке работы склада.
"Общество с ограниченной ответственностью "Абсолют" признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.3 частью 2 КОАП (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 450 тысяч рублей. Данный штраф необходимо уплатить в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу", - огласил судья. Трансляция заседания велась на странице суда в соцсети "ВКонтакте".
В среду региональная прокуратура также сообщила о возбуждении уголовного дела по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил после массового заражения коронавирусом сотрудников на складе сети "Красное & Белое" в Екатеринбурге. По данным ведомства, на предприятии не были соблюдены требования законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.
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