В Екатеринбурге суд оштрафовал склад сети "Красное & Белое"

"Общество с ограниченной ответственностью "Абсолют" признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.3 частью 2 КОАП (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 450 тысяч рублей. Данный штраф необходимо уплатить в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу", - огласил судья. Трансляция заседания велась на странице суда в соцсети "ВКонтакте".

В среду региональная прокуратура также сообщила о возбуждении уголовного дела по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил после массового заражения коронавирусом сотрудников на складе сети "Красное & Белое" в Екатеринбурге. По данным ведомства, на предприятии не были соблюдены требования законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.