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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T13:57
https://ria.ru/20200529/1572176265.html
В Екатеринбурге суд оштрафовал склад сети "Красное & Белое"
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564594716_0:0:3004:1690_1036x0_80_0_0_4d6b2868a2c2abb86f5a598fbdcb0b2d.jpg
РИА Новости

В Екатеринбурге суд оштрафовал склад сети "Красное & Белое"

13:56 29.05.2020 (обновлено: 13:57 29.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкКресла для судей в зале заседаний
Кресла для судей в зале заседаний
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая - РИА Новости. Железнодорожный суд Екатеринбурга в пятницу оштрафовал на 450 тысяч рублей склад "Абсолют" сети "Красное & Белое", где была выявлена вспышка коронавируса.
Ранее свердловский губернатор, который планировал перейти к первому этапу снятия ограничений, продлил режим повышенной готовности до 1 июня из-за вспышки коронавируса в сети "Красное & Белое". Всего, по данным сети на 27 мая, из 1200 сотрудников, сдавших тест, положительный результат на коронавирус нового типа получили 163 человека. Роспотребнадзор региона обратился в суд с иском о приостановке работы склада.
"Общество с ограниченной ответственностью "Абсолют" признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.3 частью 2 КОАП (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 450 тысяч рублей. Данный штраф необходимо уплатить в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу", - огласил судья. Трансляция заседания велась на странице суда в соцсети "ВКонтакте".
В среду региональная прокуратура также сообщила о возбуждении уголовного дела по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил после массового заражения коронавирусом сотрудников на складе сети "Красное & Белое" в Екатеринбурге. По данным ведомства, на предприятии не были соблюдены требования законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.
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Распространение нового коронавирусаКрасное & БелоеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ЕкатеринбургПроисшествия
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