Цены на нефть марки Brent опустились до 34,34 доллара за баррель

В то же время, по словам аналитиков, мнение которых приводит агентство Рейтер, несмотря на негативную пятничную динамику, по итогам мая месячный рост стоимости обеих марок нефти может стать максимальным за последние десятилетия, поскольку сокращение добычи и оптимизм в отношении восстановления спроса на сырье оказали сильную поддержку ценам. Агентство уточняет, что по итогам мая рост цены нефти марки WTI может составить 72%, что является рекордным в истории месячным приростом, а Brent - на 35%, что станет самым сильным ростом за месяц с марта 1999 года.