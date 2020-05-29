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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-29T14:16
https://ria.ru/20200529/1572176101.html
Цены на нефть марки Brent опустились до 34,34 доллара за баррель
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571365307_0:404:2922:2048_1036x0_80_0_0_9da88e02c508ab060724233805bb67e6.jpg
РИА Новости

Цены на нефть марки Brent опустились до 34,34 доллара за баррель

14:16 29.05.2020
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© РИА Новости / Максим БогодвидНефтяная качалка
Нефтяная качалка
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Цены на нефть ощутимо снижаются в пятницу днем из-за опасений за рост запасов сырья в США и признаков ухудшения отношений между Вашингтоном и Пекином, при этом по итогам мая ожидается рекордный за десятилетия месячный рост цен на "черное золото", свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 13.40 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 2,69% - до 35,07 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на Brent снижалась на 2,7% - до 34,34 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 3,32% - до 32,58 доллара за баррель.
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Трейдеры в пятницу с пессимизмом отыгрывают сразу несколько факторов. Во-первых, разочарование принесли опубликованные днем ранее данные минэнерго США, согласно которым запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 7,9 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали уменьшения показателя на 1,9 миллиона баррелей.
Кроме того, инвесторы продолжают следить за отношениями между США и Китаем, которые являются - крупнейшими мировыми экономиками. Американский президент Дональд Трамп, по сообщениям СМИ, позже в пятницу проведет пресс-конференцию по поводу ситуации с Китаем. Ранее Трамп предупреждал о новых мерах против Китая в ответ на действия в Гонконге.
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В то же время, по словам аналитиков, мнение которых приводит агентство Рейтер, несмотря на негативную пятничную динамику, по итогам мая месячный рост стоимости обеих марок нефти может стать максимальным за последние десятилетия, поскольку сокращение добычи и оптимизм в отношении восстановления спроса на сырье оказали сильную поддержку ценам. Агентство уточняет, что по итогам мая рост цены нефти марки WTI может составить 72%, что является рекордным в истории месячным приростом, а Brent - на 35%, что станет самым сильным ростом за месяц с марта 1999 года.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьМинэнерго СШАBrentСШАЭкономика
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