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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T14:02
https://ria.ru/20200529/1572176058.html
Волин объяснил включение СМИ в перечень пострадавших отраслей
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564279234_0:142:3041:1853_1036x0_80_0_0_5272fc631b7d4c5e53195daa957ede14.jpg
РИА Новости

Волин объяснил включение СМИ в перечень пострадавших отраслей

13:54 29.05.2020 (обновлено: 14:02 29.05.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Включение СМИ в перечень пострадавших из-за коронавируса отраслей особенно поможет небольшим региональным редакциям, спрос на традиционные СМИ в период эпидемии крайне велик, сообщил РИА Новости замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин.
"Об этом председателя правительства просило Минкомсвязи. К этому же обращению Минкомсвязи присоединились многие губернаторы, потому что средства массовой информации понесли за два месяца коронавируса очень серьезные экономические потери. Это было связано как с серьезным проседанием по рекламе, потому что в мае месяце уже у многих телевизионных каналов, которые занимаются информационным общественно-политическим вещанием, проседание составило свыше 40%, радио просело в регионах почти на 90%, многие радиостанции потеряли до 80% рекламы", - рассказал Волин.
Очень серьезный удар в период эпидемии, по словам замминистра, понесли газеты и журналы. За два месяца сильно сократились продажи в рознице, кроме того, сократилась реклама.
"При этом мы видим, что за время коронавируса СМИ играли очень важную роль. Они не только не потеряли свою аудиторию, они ее серьезно увеличили. И спрос на традиционные СМИ был крайне велик. И теперь у СМИ появится возможность, соответственно воспользоваться статусом отрасли, пострадавшей от кризиса, и, прежде, всего, это очень важно для небольших и средних редакций, это прежде всего региональных СМИ. Потому что статус пострадавших дает очень серьезные возможности для малого и среднего бизнеса, которым в регионах являются многие средства массовой информации", - добавил Волин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Алексей ВолинЭкономика
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