Волин объяснил включение СМИ в перечень пострадавших отраслей

"Об этом председателя правительства просило Минкомсвязи. К этому же обращению Минкомсвязи присоединились многие губернаторы, потому что средства массовой информации понесли за два месяца коронавируса очень серьезные экономические потери. Это было связано как с серьезным проседанием по рекламе, потому что в мае месяце уже у многих телевизионных каналов, которые занимаются информационным общественно-политическим вещанием, проседание составило свыше 40%, радио просело в регионах почти на 90%, многие радиостанции потеряли до 80% рекламы", - рассказал Волин.

"При этом мы видим, что за время коронавируса СМИ играли очень важную роль. Они не только не потеряли свою аудиторию, они ее серьезно увеличили. И спрос на традиционные СМИ был крайне велик. И теперь у СМИ появится возможность, соответственно воспользоваться статусом отрасли, пострадавшей от кризиса, и, прежде, всего, это очень важно для небольших и средних редакций, это прежде всего региональных СМИ. Потому что статус пострадавших дает очень серьезные возможности для малого и среднего бизнеса, которым в регионах являются многие средства массовой информации", - добавил Волин.