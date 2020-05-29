В Нижегородской области продлили карантин в одном из сел

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мая - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин объявил о продлении карантина в селе Дивеево и попросил паломников воздержаться от поездок в Серафимо-Дивеевский монастырь, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее сообщалось, что коронавирус обнаружен у насельниц Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря. С 25 апреля монастырь, по решению Роспотребнадзора, находится на карантине. Такие же меры приняты в отношении села Дивеево.
"Карантин в селе Дивеево продлен. Снятие ограничений в ближайшее время не планируется. Прошу паломников пока воздержаться от поездок к святыне", - цитирует пресс-служба слова Никитина. По его словам, в ходе обсуждения ситуации с санитарными врачами было принято решение, что ограничения в Дивеево необходимо сохранить. "Достигнутое равновесие слишком хрупкое, чтобы испытывать его на прочность. Даже один контакт с последующим инфицированием может изменить ситуацию. Присутствовать на богослужениях, если они будут открыты, в ближайшей перспективе смогут только жители села", - сказал губернатор.
Также карантин сохраняется в Выксе, Кулебаках и Павлове. "В этих городах работают крупные промышленные предприятия, имеющие значение для всей страны. Где-то по-прежнему сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка. Любые решения будут приниматься исходя из рекомендаций санитарных врачей", - добавил Никитин. Губернатор напомнил, что сохраняются ограничения на въезд в регион. Все, кто приезжает не по служебной необходимости, должны пройти двухнедельную изоляцию либо дома, либо в обсерваторе. "Не стоит думать, что с наступлением лета угроза миновала. Такое обманчивое ощущение крайне опасно. Самоизоляция по-прежнему обязательна", - отметил Никитин.
С 1 июня в храмах Нижегородской области возобновляются богослужения с участием прихожан, которые были запрещены на протяжении полутора месяцев. Однако доступ прихожан в храмы и монастыри, в которых выявлены случаи заболевания коронавирусной инфекцией, до завершения противоэпидемических мероприятий запрещен, отметили в Нижегородской епархии.
Серафимо-Дивеевский монастырь – православная женская обитель, расположена в селе Дивеево Нижегородской области. Почитается верующими как четвертый земной удел Богородицы (земля, которая находится под ее особым покровительством). В Троицком соборе монастыря хранятся почитаемые мощи святого преподобного Серафима Саровского.
На территории Нижегородской области зафиксировано 9244 случая заражения коронавирусной инфекцией, 89 человек умерли, 3508 излечившихся пациентов выписаны из больниц.
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