В Нижегородской области продлили карантин в одном из сел

"Карантин в селе Дивеево продлен. Снятие ограничений в ближайшее время не планируется. Прошу паломников пока воздержаться от поездок к святыне", - цитирует пресс-служба слова Никитина. По его словам, в ходе обсуждения ситуации с санитарными врачами было принято решение, что ограничения в Дивеево необходимо сохранить. "Достигнутое равновесие слишком хрупкое, чтобы испытывать его на прочность. Даже один контакт с последующим инфицированием может изменить ситуацию. Присутствовать на богослужениях, если они будут открыты, в ближайшей перспективе смогут только жители села", - сказал губернатор.