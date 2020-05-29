Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T13:54
https://ria.ru/20200529/1572175978.html
В Нижегородской области продлили карантин в одном из сел
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Нижегородской области продлили карантин в одном из сел

13:54 29.05.2020
378
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мая - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин объявил о продлении карантина в селе Дивеево и попросил паломников воздержаться от поездок в Серафимо-Дивеевский монастырь, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее сообщалось, что коронавирус обнаружен у насельниц Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря. С 25 апреля монастырь, по решению Роспотребнадзора, находится на карантине. Такие же меры приняты в отношении села Дивеево.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
"Карантин в селе Дивеево продлен. Снятие ограничений в ближайшее время не планируется. Прошу паломников пока воздержаться от поездок к святыне", - цитирует пресс-служба слова Никитина. По его словам, в ходе обсуждения ситуации с санитарными врачами было принято решение, что ограничения в Дивеево необходимо сохранить. "Достигнутое равновесие слишком хрупкое, чтобы испытывать его на прочность. Даже один контакт с последующим инфицированием может изменить ситуацию. Присутствовать на богослужениях, если они будут открыты, в ближайшей перспективе смогут только жители села", - сказал губернатор.
Также карантин сохраняется в Выксе, Кулебаках и Павлове. "В этих городах работают крупные промышленные предприятия, имеющие значение для всей страны. Где-то по-прежнему сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка. Любые решения будут приниматься исходя из рекомендаций санитарных врачей", - добавил Никитин. Губернатор напомнил, что сохраняются ограничения на въезд в регион. Все, кто приезжает не по служебной необходимости, должны пройти двухнедельную изоляцию либо дома, либо в обсерваторе. "Не стоит думать, что с наступлением лета угроза миновала. Такое обманчивое ощущение крайне опасно. Самоизоляция по-прежнему обязательна", - отметил Никитин.
Этапы снятия ограничений в российских регионах
18 мая, 15:44Распространение нового коронавируса
Этапы снятия ограничений в российских регионах
С 1 июня в храмах Нижегородской области возобновляются богослужения с участием прихожан, которые были запрещены на протяжении полутора месяцев. Однако доступ прихожан в храмы и монастыри, в которых выявлены случаи заболевания коронавирусной инфекцией, до завершения противоэпидемических мероприятий запрещен, отметили в Нижегородской епархии.
Серафимо-Дивеевский монастырь – православная женская обитель, расположена в селе Дивеево Нижегородской области. Почитается верующими как четвертый земной удел Богородицы (земля, которая находится под ее особым покровительством). В Троицком соборе монастыря хранятся почитаемые мощи святого преподобного Серафима Саровского.
На территории Нижегородской области зафиксировано 9244 случая заражения коронавирусной инфекцией, 89 человек умерли, 3508 излечившихся пациентов выписаны из больниц.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
000010
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыГлеб НикитинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)КулебакиВыксаНижегородская областьОбщество
Рекомендуем
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
В Нижегородской области рассказали о новых случаях коронавируса
Врач скорой помощи
В Нижегородской области рассказали о новых случаях коронавируса
Тест на коронавирус
В Нижегородской области умерли шесть пациентов с коронавирусом
Нижний Новгород
В Нижегородской области рассказали о первом этапе снятия ограничений
Эмблема на форме сотрудника полиции
Полиция напомнила о временном запрете на любые публичные акции в Москве
Нижний Новгород
В Нижегородской области возобновятся богослужения в присутствии прихожан
Врачи в желтой зоне
В Нижегородской области утвердили награду для участников борьбы с COVID
Молоточек судьи
В Нижнем Новгороде участника хоровода оштрафовали на три тысячи рублей
Вид на территорию музея-заповедника Сталинградская битва в Волгограде
В Волгоградской области продлили режим самоизоляции
Мигранты у здания УФМС в Санкт-Петербурге
Клинцевич поддержал идею создать приложение для мигрантов
Гипермаркет Карусель
В Дзержинске гипермаркет закрыли из-за толпы покупателей на распродаже
Открытие речной навигации в Москве
В РПЦ объявили сбор средств для нуждающихся
Колесо обозрения в Припяти
На Украине открыли для посетителей зону отчуждения Чернобыльской АЭС
Сотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского держит контейнеры с биоматериалом
В Швейцарии первый ребенок умер от COVID-19
Акция Бессмертный полк онлайн
Марш "Бессмертного полка онлайн" завершен
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:12В новой Москве локализовали пожар на складе
21:10Глава МВФ поприветствовала принятие "антиколомойского" закона на Украине
21:06В Госдуме поддержали "усиление превентивности" нового КоАП
21:02Воробьев предупредил о "нерадостных цифрах" по смертности от COVID-19
21:00Эксперт объяснил планы по расширению российских баз в Сирии
20:57Журнал Forbes лишил Кайли Дженнер статуса миллиардера
20:56Астронавт объяснил, почему невозможно свистнуть в скафандре
20:56В Японии подтвердили 74 новых случая коронавируса
20:53Во Франции умерли 52 пациента с коронавирусом
20:51В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 14 июня
20:48В Самарской области продлили режим ограничений
20:47Путин подписал указ о проведении парадов в честь 75-летия Победы 24 июня
20:44В штате Нью-Йорк выявили рекордно низкое число смертей от COVID-19
20:42МИД прокомментировал протесты в США из-за убийства Джорджа Флойда
20:40Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге
20:38Прокуратура проверяет данные об осквернении Вечного огня в Одинцово
20:36Саратовский губернатор прокомментировал сборы с бюджетников на медцентр
20:31Уилан после операции получает всю необходимую помощь, заявили в МИД
20:30Аксенов назвал дату начала работы "Артека"
20:25Путин объявил 24 июня нерабочим днем
Лента новостейМолния