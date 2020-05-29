Бригады ГУП "Мосводосток" перешли в усиленный режим работы из-за непогоды

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Бригады ГУП "Мосводосток" переведены в усиленный режим работы из-за непогоды, привлечено к работе более 200 единиц техники, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщил РИА Новости, что за 24 часа в регионе местами может выпасть до 40 миллиметров осадков. Возможно, будет установлен двойной рекорд по количеству осадков. В Москве суточный рекорд для 29 мая составляет 26,1 миллиметра, а абсолютный суточный максимум осадков для мая принадлежит 1976 году, когда в осадкомеры попало 39 миллиметров.
"В связи с выпадением обильных и сверхнормативных осадков ГУП "Мосводосток" привлекло к дежурству 250 бригад и более 200 единиц техники, в том числе специализированной, для предупреждения появления временных скоплений воды на проезжей части, дворовых территориях, остановках общественного транспорта и оперативного принятия мер в случае их образования", - сообщили в пресс-службе.
ГУП "Мосводосток" обеспечивает эффективную работу ливневой канализации и ведет мониторинг технического состояния участков трубопровода по всей территории города.
В ведомстве отметили, что городская система водоотведения находится в надлежащем техническом состоянии. В настоящее время бригады ГУП "Мосводосток" работают в штатном режиме, оперативно отрабатывая все обращения и заявки жителей.