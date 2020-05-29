Бригады ГУП "Мосводосток" перешли в усиленный режим работы из-за непогоды

​"В связи с выпадением обильных и сверхнормативных осадков ГУП "Мосводосток" привлекло к дежурству 250 бригад и более 200 единиц техники, в том числе специализированной, для предупреждения появления временных скоплений воды на проезжей части, дворовых территориях, остановках общественного транспорта и оперативного принятия мер в случае их образования", - сообщили в пресс-службе.