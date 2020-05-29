На Гоа начнут борьбу с нелегальными отелями

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. На Гоа, в Индии существует довольно много незарегистрированных средств размещения и номеров, что затрудняет подсчет точного количества туристов, прибывающих в штат, На Гоа, в Индии существует довольно много незарегистрированных средств размещения и номеров, что затрудняет подсчет точного количества туристов, прибывающих в штат, сообщает Times Of India.

Назначенный департаментом туризма консультант подсчитал, что гостей штата может быть на 30-40 процентов больше, чем сообщает официальная статистика. Министр туризма Манохар Айгаонкар, подтвердил, что цифра общего числа прибытий не неизвестна, так как большое количество отелей, гостевых домов или других объектов размещения не зарегистрированы.

Есть много одно- и двухкомнатных квартир, которые сдаются в аренду туристам.

По его словам, в будущем правительство не планируют проявлять к ним снисходительность. “Мы будем бороться с нелегальными операторами, так как государство теряет доходы”, — сказал министр.

Ассоциация путешествий и туризма Гоа (TTAG) хочет, чтобы против таких средств размещения были приняты меры. Президент TTAG Нилеш Шах отметил, что они принесли пользу местной экономике, но правительство сильно потеряло в доходах. Если, после того, как им будет предоставлено достаточное время для регистрации, они продолжат работать незаконно, им придется понести наказание. Работа может начаться с сентября-октября, когда появится некоторая туристическая активность.