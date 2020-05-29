Протоиерей Димитрий Смирнов выписался из больницы

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов, переболевший COVID-19, сообщил, что выписался из больницы.
Известный московский священник был госпитализирован с коронавирусом и пневмонией в начале мая.
"Случилось чудо: не только меня выписали, но на день раньше. Собираюсь до Успения (Пресвятой Богородицы, отмечается 28 августа - ред.) провести в затворе", - рассказал Смирнов в видео, размещенном на его сайте.
Он также пожелал подписчикам своего блога здоровья и поблагодарил их за поддержку и молитвы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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