Протоиерей Димитрий Смирнов выписался из больницы

Известный московский священник был госпитализирован с коронавирусом и пневмонией в начале мая.

"Случилось чудо: не только меня выписали, но на день раньше. Собираюсь до Успения (Пресвятой Богородицы, отмечается 28 августа - ред.) провести в затворе", - рассказал Смирнов в видео, размещенном на его сайте.