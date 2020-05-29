МИД Германии: санкции по делу "хакеров" включают заморозку активов

БЕРЛИН, 29 мая - РИА Новости. Представитель МИД ФРГ Мария Адебар в пятницу подтвердила, что "киберсанкции" по делу о хакерской атаке на бундестаг, в которой Германия подозревает россиянина, подразумевают заморозку счетов и ограничения на въезд в Евросоюз.
Накануне МИД ФРГ вызвал в ведомство посла РФ в Берлине Сергея Нечаева. Его уведомили о том, что генеральная прокуратура ФРГ объявила в розыск россиянина Дмитрия Бадина по подозрению в участии в хакерской атаке на бундестага в апреле-мае 2015 года. Германия считает, что есть "веские свидетельства", что Бадин был сотрудником ГРУ на момент атаки, однако не обнародовала эти свидетельства. Берлин планирует активировать режим "киберсанкций" против России из-за этого дела. Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что Берлин не представил доказательств причастности России к хакерской атаке.
"Мы упомянули в пресс-релизе вчера, что мы активизируем процесс создания санкционного списка по режиму киберсанкций. Режим киберсанкций ЕС существует с мая 2019 года. Он до этого не применялся. Мы намерены внести туда (в список) лица. Этот санкционный режим позволяет замораживать активы, вводить ограничения въезда как для лиц, так и для организаций. Это процесс, который мы запускаем", - заявила Адебар на брифинге.
Говоря о том, почему в пресс-релизе упоминалось дело об убийстве гражданина Грузии в берлинском парке Тиргартен, в котором немецкие власти также подозревают россиянина и усматривают причастность государственных органов РФ, и почему упоминалось, что Берлин оставляет за собой право дальнейших действий, Адебар заявила, что пока говорить об этих действиях рано, как и о том, будут ли новые санкции.
"Расследование федеральной прокуратуры по делу об убийстве в Тиргартене не окончено, поэтому говорить о дальнейших мерах, в том числе санкциях, было бы спекуляцией", - заявила она.
Представительница ведомства пояснила, что оба дела представляют "деятельность российских государственных органов" в Германии, поэтому они были упомянуты вместе.
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