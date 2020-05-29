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2020-05-29T13:48
https://ria.ru/20200529/1572175109.html
МИД Германии: санкции по делу "хакеров" включают заморозку активов
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РИА Новости

МИД Германии: санкции по делу "хакеров" включают заморозку активов

13:48 29.05.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 29 мая - РИА Новости. Представитель МИД ФРГ Мария Адебар в пятницу подтвердила, что "киберсанкции" по делу о хакерской атаке на бундестаг, в которой Германия подозревает россиянина, подразумевают заморозку счетов и ограничения на въезд в Евросоюз.
Накануне МИД ФРГ вызвал в ведомство посла РФ в Берлине Сергея Нечаева. Его уведомили о том, что генеральная прокуратура ФРГ объявила в розыск россиянина Дмитрия Бадина по подозрению в участии в хакерской атаке на бундестага в апреле-мае 2015 года. Германия считает, что есть "веские свидетельства", что Бадин был сотрудником ГРУ на момент атаки, однако не обнародовала эти свидетельства. Берлин планирует активировать режим "киберсанкций" против России из-за этого дела. Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что Берлин не представил доказательств причастности России к хакерской атаке.
"Мы упомянули в пресс-релизе вчера, что мы активизируем процесс создания санкционного списка по режиму киберсанкций. Режим киберсанкций ЕС существует с мая 2019 года. Он до этого не применялся. Мы намерены внести туда (в список) лица. Этот санкционный режим позволяет замораживать активы, вводить ограничения въезда как для лиц, так и для организаций. Это процесс, который мы запускаем", - заявила Адебар на брифинге.
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Говоря о том, почему в пресс-релизе упоминалось дело об убийстве гражданина Грузии в берлинском парке Тиргартен, в котором немецкие власти также подозревают россиянина и усматривают причастность государственных органов РФ, и почему упоминалось, что Берлин оставляет за собой право дальнейших действий, Адебар заявила, что пока говорить об этих действиях рано, как и о том, будут ли новые санкции.
"Расследование федеральной прокуратуры по делу об убийстве в Тиргартене не окончено, поэтому говорить о дальнейших мерах, в том числе санкциях, было бы спекуляцией", - заявила она.
Представительница ведомства пояснила, что оба дела представляют "деятельность российских государственных органов" в Германии, поэтому они были упомянуты вместе.
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81930626
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Мария АдебарСергей ЛавровМИД ГерманииЕвросоюзГлавное разведывательное управление РФГерманияГрузияБерлин (город)В мире
Популярные комментарии
С 2015 года Германия обвиняет "российского хакера, связанного с ГРУ". За пять лет никаких доказательств не предъявлено. Но вот теперь уже грозят России "заморозкой активов". А не пора ли вызвать посла Германии в МИД и провести небольшую "разъяснительную работу", для начала. Запад усиливает атаки. Это же очевидно. И пора дать сдачи. Будет тяжело. Но если не ответить - будет ещё хуже.
29 мая, 14:12
АБАлександр Белый
2600002
А в отношении атак США не вспомнила. И про активы даже не заикалась.
29 мая, 15:18
elya.velichutina
1000000
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