МИД Германии: санкции по делу "хакеров" включают заморозку активов

"Мы упомянули в пресс-релизе вчера, что мы активизируем процесс создания санкционного списка по режиму киберсанкций. Режим киберсанкций ЕС существует с мая 2019 года. Он до этого не применялся. Мы намерены внести туда (в список) лица. Этот санкционный режим позволяет замораживать активы, вводить ограничения въезда как для лиц, так и для организаций. Это процесс, который мы запускаем", - заявила Адебар на брифинге.