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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T13:47
https://ria.ru/20200529/1572175074.html
В МККК отметили ухудшение гуманитарной ситуации в ДНР
https://cdn23.img.ria.ru/images/156307/58/1563075876_0:0:3241:1823_1036x0_80_0_0_a9fab07c17cbf0727bce6458102f1f23.jpg
РИА Новости

В МККК отметили ухудшение гуманитарной ситуации в ДНР

13:47 29.05.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста отмечает ухудшение гуманитарной ситуации из-за ограничений, введенных на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в связи с распространением коронавируса COVID-19, сообщил в пятницу журналистам глава донецкого офиса МККК Сирил Жорена.
Ранее власти ДНР приняли решение ограничить движение гражданского транспорта через КПП на линии соприкосновения в Донбассе из-за ситуации с распространением COVID-19.
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"Ситуация, безусловно, усугубилась... Ежедневно тысячи людей пересекали линию соприкосновения, чтобы увидеть семьи, чтобы получить деньги и по другим вопросам. Вопрос пенсий - это существенный вопрос. Это (ограничения - ред.) усложняет ситуацию, и люди страдают от того, что они не могут пересекать линию соприкосновения", - сказал Жорена, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости.
Также он отметил, что несмотря на ситуацию с COVID-19, МККК продолжает реализовывать около 95% гуманитарных программ, но есть и такие, которые пришлось перенести на следующий год.
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По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ. В Донецкой области работают четыре пункта пропуска. В ЛНР действует только пешеходный КПП "Станица Луганская". Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведут к гуманитарной катастрофе в регионе, и призывали открыть больше пунктов пропуска.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаДонецкая областьВ мире
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