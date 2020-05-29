В МККК отметили ухудшение гуманитарной ситуации в ДНР

ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста отмечает ухудшение гуманитарной ситуации из-за ограничений, введенных на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в связи с распространением коронавируса Международный комитет Красного Креста отмечает ухудшение гуманитарной ситуации из-за ограничений, введенных на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в связи с распространением коронавируса COVID-19 , сообщил в пятницу журналистам глава донецкого офиса МККК Сирил Жорена.

Ранее власти ДНР приняли решение ограничить движение гражданского транспорта через КПП на линии соприкосновения в Донбассе из-за ситуации с распространением COVID-19.

"Ситуация, безусловно, усугубилась... Ежедневно тысячи людей пересекали линию соприкосновения, чтобы увидеть семьи, чтобы получить деньги и по другим вопросам. Вопрос пенсий - это существенный вопрос. Это (ограничения - ред.) усложняет ситуацию, и люди страдают от того, что они не могут пересекать линию соприкосновения", - сказал Жорена, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости.

Также он отметил, что несмотря на ситуацию с COVID-19, МККК продолжает реализовывать около 95% гуманитарных программ, но есть и такие, которые пришлось перенести на следующий год.

По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ. В Донецкой области работают четыре пункта пропуска. В ЛНР действует только пешеходный КПП "Станица Луганская". Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведут к гуманитарной катастрофе в регионе, и призывали открыть больше пунктов пропуска.