В Калининграде умерла пожилая пациентка с COVID-19

"За последние сутки в Калининградской области подтверждено 33 случая коронавирусной инфекции. Количество умерших увеличилось до 24. Скончалась 84-летняя пациентка, болезнь у нее сопровождалась тяжёлыми сопутствующими заболеваниями", - рассказали в штабе.