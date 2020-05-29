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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T13:47
https://ria.ru/20200529/1572175024.html
В Калининграде умерла пожилая пациентка с COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570684455_0:313:3074:2042_1036x0_80_0_0_e8fd4711e3b82848832b361e97efcf05.jpg
РИА Новости

В Калининграде умерла пожилая пациентка с COVID-19

13:47 29.05.2020
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкМашина скорой медицинской помощи
Машина скорой медицинской помощи
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Машина скорой медицинской помощи. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 29 мая - РИА Новости. Пожилая 84-летняя женщина, у которой был выявлен коронавирус, скончалась за последние сутки в больнице Калининграда, общее число летальных случаев пациентов с COVID-19 в регионе выросло до 24, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"За последние сутки в Калининградской области подтверждено 33 случая коронавирусной инфекции. Количество умерших увеличилось до 24. Скончалась 84-летняя пациентка, болезнь у нее сопровождалась тяжёлыми сопутствующими заболеваниями", - рассказали в штабе.
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По данным оперштаба, среди подтвержденных за сутки случаев коронавирусной инфекции 10 выявлены без клинических проявлений по результатам лабораторных обследований, остальные заболевшие имели клиническую симптоматику. Пятерых пациентов, переболевших коронавирусом, выписали из стационаров.
Всего на 29 мая в Калининградской области на COVID-19 обследовано 49 тысячи человек. Выявлено 1409 случаев заражения, из них 593 человека выздоровели, умерли 24. Под медицинским наблюдением находятся 3988 человек, в том числе 173 в условиях обсерватора.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Калининградская областьКалининградОбщество
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