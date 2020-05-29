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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T14:51
https://ria.ru/20200529/1572174733.html
Кадыров опроверг очередные сообщения о том, что он улетел в Москву
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572179951_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_9586c3396fefdb620810eb6598e7644e.jpg
РИА Новости

Кадыров опроверг очередные сообщения о том, что он улетел в Москву

13:45 29.05.2020 (обновлено: 14:51 29.05.2020)
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ГРОЗНЫЙ, 29 мая -РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеообращение, в котором в очередной раз опроверг сообщения о том, что он улетел в Москву на лечение.
В среду Кадыров впервые прокомментировал слухи о своей болезни, заявив, что он "абсолютно здоровый человек".
В пятницу появились сообщения, что самолет главы Чечни вновь летал в Москву.
"Ахмед, скажи им, что я дома, не приземлился в Москве, бодрый, здоровый, нахожусь на рабочем месте, служу своему народу, государству и президенту", - заявил Кадыров в видеоролике, опубликованном в пятницу в аккаунте его помощника Ахмеда Дудаева в Instagram.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
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В тексте к видео Дудаев отметил: "Не прошло даже и двух суток после последних прямых эфиров из Грозного с главой ЧР Рамзаном Кадыровым, и опять начался наглый вброс лживых статей, публикаций в соцсетях и мнений различных "экспертов". Дудаев добавил, что "информационная истерия" идет от желающих "поднять свою популярность за счет имени человека, который обладает огромным авторитетом и популярностью в мире".
Ранее сообщалось, что у Кадырова якобы заподозрили коронавирус, он находится в больнице в Москве. Руководитель регионального оперштаба по противодействию коронавирусу Магомед Даудов позднее заявлял, что "Кадыров здоров, то, что пишут и говорят о нем, - это все неправда".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ахмед ДудаевМагомед ДаудовКоронавирусыРамзан КадыровМоскваГрозныйОбщество
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