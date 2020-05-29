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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T15:03
https://ria.ru/20200529/1572174696.html
СК завел дело на автора видео о поражении COVID по национальному признаку
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571792944_0:20:2982:1697_1036x0_80_0_0_22594778de618181db5311987d24583f.jpg
РИА Новости

СК завел дело на автора видео о поражении COVID по национальному признаку

13:45 29.05.2020 (обновлено: 15:03 29.05.2020)
6470
© РИА Новости / Алексей МайшевМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Алексей Майшев
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Автор видео о том, что коронавирус поражает только людей определенной национальности, пойдет под суд, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

"В ходе предварительного расследования были установлены и допрошены участники видеороликов, проведены обыски по месту их жительства. Причастность фигуранта удалось установить благодаря совместной работе столичных следователей и сотрудников полиции", — сказала она.

Ранее на YouTube и во "ВКонтакте" появились ролики, в которых утверждалось, что коронавирус — это "болезнь Фейгельсона-Якобсона", существование которой скрывается, а заражаются ею только люди определенных национальностей.
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Также в соцсети обнаружили видео, в котором говорилось, что под видом борьбы с пандемией у здоровых людей массово вырезают органы для продажи.
Генеральная прокуратура потребовала закрыть доступ к роликам.
СК по Москве возбудил дело о публичном распространении заведомо ложной информации.
Отмечалось, что автор видео выкладывал их для увеличения аудитории.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
Популярные комментарии
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29 мая, 14:31
Алекс ORYONОF
1691000
Да господа! Продавать на органы или органы, людей заразившихся вирусом? Тоесть заведомо обрекать остальных на такуюже учесть ? Сильный ход. Кто интересно специалисты в этих видео
29 мая, 14:26
Denis Yurchenko
6000012
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