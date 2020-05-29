СК завел дело на автора видео о поражении COVID по национальному признаку

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Автор видео о том, что коронавирус поражает только людей определенной национальности, пойдет под суд, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.
"В ходе предварительного расследования были установлены и допрошены участники видеороликов, проведены обыски по месту их жительства. Причастность фигуранта удалось установить благодаря совместной работе столичных следователей и сотрудников полиции", — сказала она.
Ранее на YouTube и во "ВКонтакте" появились ролики, в которых утверждалось, что коронавирус — это "болезнь Фейгельсона-Якобсона", существование которой скрывается, а заражаются ею только люди определенных национальностей.
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Также в соцсети обнаружили видео, в котором говорилось, что под видом борьбы с пандемией у здоровых людей массово вырезают органы для продажи.
Генеральная прокуратура потребовала закрыть доступ к роликам.
СК по Москве возбудил дело о публичном распространении заведомо ложной информации.
Отмечалось, что автор видео выкладывал их для увеличения аудитории.
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