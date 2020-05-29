СК завел дело на автора видео о поражении COVID по национальному признаку

"В ходе предварительного расследования были установлены и допрошены участники видеороликов, проведены обыски по месту их жительства. Причастность фигуранта удалось установить благодаря совместной работе столичных следователей и сотрудников полиции", — сказала она.

Ранее на YouTube и во "ВКонтакте" появились ролики, в которых утверждалось, что коронавирус — это "болезнь Фейгельсона-Якобсона", существование которой скрывается, а заражаются ею только люди определенных национальностей.