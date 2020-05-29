Астраханский губернатор изолировался после контакта с заболевшим COVID-19

"Губернатор ушел на самоизоляцию. Часть секретариата тоже", - сказала Кротова, уточнив, что они контактировали с сотрудником правительства региона, у которого подтвердился коронавирус.

По ее словам, губернатор и члены правительства сдали тесты на COVID-19, результаты отрицательные. "Симптомов ни у него, ни у кого из остальных нет", - уточнила собеседница агентства.