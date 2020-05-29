Астраханский губернатор изолировался после контакта с заболевшим COVID-19

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 мая - РИА Новости, Юлия Насулина. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин ушел на двухнедельную самоизоляцию из-за контакта с сотрудником правительства региона, у которого подтвердился коронавирус, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы региона Анастасия Кротова.
"Губернатор ушел на самоизоляцию. Часть секретариата тоже", - сказала Кротова, уточнив, что они контактировали с сотрудником правительства региона, у которого подтвердился коронавирус.
По ее словам, губернатор и члены правительства сдали тесты на COVID-19, результаты отрицательные. "Симптомов ни у него, ни у кого из остальных нет", - уточнила собеседница агентства.
Губернатор продолжит работать и проводить совещания дистанционно, добавила пресс-секретарь.
По данным регионального минздрава, на 29 мая в Астраханской области зарегистрированы 1693 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 39 - за минувшие сутки. За весь период эпидемии выздоровели 865 человек, умерли - 15.
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