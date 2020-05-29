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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T14:25
https://ria.ru/20200529/1572174475.html
Астраханский губернатор изолировался после контакта с заболевшим COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/155876/41/1558764189_0:145:2772:1704_1036x0_80_0_0_3bd86fa97c4dd2e719159defc751c245.jpg
РИА Новости

Астраханский губернатор изолировался после контакта с заболевшим COVID-19

13:43 29.05.2020 (обновлено: 14:25 29.05.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкИгорь Бабушкин
Игорь Бабушкин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Игорь Бабушкин. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 мая - РИА Новости, Юлия Насулина. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин ушел на двухнедельную самоизоляцию из-за контакта с сотрудником правительства региона, у которого подтвердился коронавирус, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы региона Анастасия Кротова.
"Губернатор ушел на самоизоляцию. Часть секретариата тоже", - сказала Кротова, уточнив, что они контактировали с сотрудником правительства региона, у которого подтвердился коронавирус.
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По ее словам, губернатор и члены правительства сдали тесты на COVID-19, результаты отрицательные. "Симптомов ни у него, ни у кого из остальных нет", - уточнила собеседница агентства.
Губернатор продолжит работать и проводить совещания дистанционно, добавила пресс-секретарь.
По данным регионального минздрава, на 29 мая в Астраханской области зарегистрированы 1693 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 39 - за минувшие сутки. За весь период эпидемии выздоровели 865 человек, умерли - 15.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Астраханская областьПолитика
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