МОСКВА, 29 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Россия наладила новые каналы поставок продовольствия в КНР. Речь идет о поставках продукции животного происхождения таможенным транзитом.
Этот режим предполагает, что ветеринарный контроль и таможенная очистка будет производиться не на границе, а внутри страны – по адресу доставки.
Первая партия российской продукции животного происхождения доставлена таможенным транзитом в Чунцин 29 мая. Это 24 тонны замороженного мяса курицы.
"Продукция животного происхождения считается продукцией повышенного карантинного риска, поэтому она должна полностью проверяться в строго определенных пунктах, которые обычно на границе. Но вот недавно китайская таможня дала разрешение на то, что продукции животного происхождения может проходить таможенный контроль в оборудованных пунктах в Чунцине и Чэнду, без проверки на границе", - объяснили информслужбе "Россия-Китай: главное" в торговом представительстве России в КНР.
Новый формат делает возможными поставки продукции животного происхождения через неаттестованные для осуществления ветеринарного контроля и инспекции пограничные пункты Маньчжурия и Суйфэньхэ с последующим прохождением таможенной очистки в аккредитованных пунктах ветеринарного контроля в Чунцине или Чэнду.
Это также позволяет сократить сроки поставок отдельных видов продукции. Так, замороженные продукты становится удобнее поставлять не морем, а по железнодорожному транспорту, в рамках железнодорожного маршрута Китай-Европа. В таких условиях срок доставки товара снижается с полутора месяцев до полутора недель.