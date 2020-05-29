Россия наладила новые каналы поставок продовольствия в КНР

"Продукция животного происхождения считается продукцией повышенного карантинного риска, поэтому она должна полностью проверяться в строго определенных пунктах, которые обычно на границе. Но вот недавно китайская таможня дала разрешение на то, что продукции животного происхождения может проходить таможенный контроль в оборудованных пунктах в Чунцине и Чэнду, без проверки на границе", - объяснили информслужбе "Россия-Китай: главное" в торговом представительстве России в КНР.