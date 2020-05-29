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2020-05-29T15:05
https://ria.ru/20200529/1572174192.html
Минтруд предложил новые правила оплаты труда и увольнений при пандемии
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РИА Новости

Минтруд предложил новые правила оплаты труда и увольнений при пандемии

13:40 29.05.2020 (обновлено: 15:05 29.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудница Центра занятости населения Ленинского района в Новосибирске держит в руках документы посетителя
Сотрудница Центра занятости населения Ленинского района в Новосибирске держит в руках документы посетителя
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Минтруд разработал особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день во время пандемии, пишет РБК со ссылкой на источник в ведомстве и документ.
Минтруд запретил увольнять или отправлять сотрудника в простой, если он сам не выразил такого желания. В то же время работодатель вправе сократить штат на следующий рабочий день после отмены режима самоизоляции при условии, что работника уведомили об этом за два месяца и они уже истекли.
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Работодатель сможет предупреждать сотрудника об изменении условий трудового договора и режима работы за две недели, а не за два месяца, как раньше. Работодатель также вправе перевести сотрудника на не указанную в договоре работу в течение трех месяцев, а не одного, как было раньше.
Для работников, на которых не распространяется режим ограничений, введение простоя будет происходить по действующему законодательству.

"Действует на опережение"

Член генсовета "Деловой России" Павел Гагарин заявил РИА Новости, что Минтруд действует на опережение, так как рост безработицы может дестабилизировать рынок труда и иметь серьезные последствия.
По прогнозам Гагарина, в России уровень безработицы будет выше, чем в развитых странах со стабильной экономикой, так как страна проходит двойной кризис: из-за пандемии и из-за падения цен на энергоносители.
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Он отметил, что безработица выше 5 процентов грозит дестабилизацией рынка труда: рынок работника превращается в рынок работодателя, "то есть он может диктовать условия, увольнять, понижать зарплату и так далее".
Кроме того, рост безработицы невыгоден для государства, так как поддержка оказывается из бюджета. Эксперт отметил, что такое развитие событий сильно ударит по экономике.
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