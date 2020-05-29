В РПЦ объявили сбор средств для нуждающихся

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Православная служба помощи "Милосердие" в связи с пандемией объявила о сборе средств на продуктовые наборы и предметы первой необходимости для нуждающихся, сообщает в пятницу пресс-служба синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению.
"На сайте Милосердие.ру открыт сбор средств на покупку продуктов и предметов первой необходимости для людей, которые оказались в состоянии крайней нужды", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на продуктовые наборы для нуждающихся одна епархия тратит не менее 200 тысяч рублей в месяц (в РПЦ несколько сотен епархий).
Как пояснил РИА Новости пресс-секретарь синодельного отдела по благотворительности Василий Рулинский, в первую очередь собранные средства пойдут на помощь нуждающимся в России, Киргизии, Казахстане, Белоруссии, а также голодающим на Филиппинах и в Восточном Тиморе.
"У большинства епархий Русской православной церкви от 500 до 5 тысяч постоянных подопечных, которым оказывают продуктовую, материальную и другую социальную помощь. С начала пандемии количество обращений за помощью выросло в разы, при этом накопленные ранее продукты, вещи и другие запасы уже розданы, а на покупку новых у многих епархий средств нет", – сказал помощник председателя Синодального отдела по благотворительности диакон Игорь Куликов, слова которого приводятся в сообщении.
По оценке Куликова, сейчас более 100 тысяч человек нуждается в срочной помощи.
Сбор средств на закупку продуктов и предметов первой необходимости проходит на сайте Милосердие.ру по ссылке.
По информации синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению, в России работают свыше 4,5 тысяч социальных проектов Русской православной церкви. Среди них: более 90 приютов для бездомных, 60 центров реабилитации для наркозависимых, 75 приютов для женщин в кризисной ситуации, более 60 богаделен (центров сестринского ухода для одиноких пожилых людей), более 800 крупных добровольческих объединений и групп милосердия, свыше 300 сестричеств милосердия и более 400 проектов помощи людям с инвалидностью.