В РПЦ объявили сбор средств для нуждающихся

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Православная служба помощи "Милосердие" в связи с пандемией объявила о сборе средств на продуктовые наборы и предметы первой необходимости для нуждающихся, сообщает в пятницу пресс-служба синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению.

"На сайте Милосердие.ру открыт сбор средств на покупку продуктов и предметов первой необходимости для людей, которые оказались в состоянии крайней нужды", - говорится в сообщении.

РПЦ несколько сотен епархий). Отмечается, что на продуктовые наборы для нуждающихся одна епархия тратит не менее 200 тысяч рублей в месяц (внесколько сотен епархий).

Как пояснил РИА Новости пресс-секретарь синодельного отдела по благотворительности Василий Рулинский, в первую очередь собранные средства пойдут на помощь нуждающимся в России, Киргизии, Казахстане, Белоруссии, а также голодающим на Филиппинах и в Восточном Тиморе.

"У большинства епархий Русской православной церкви от 500 до 5 тысяч постоянных подопечных, которым оказывают продуктовую, материальную и другую социальную помощь. С начала пандемии количество обращений за помощью выросло в разы, при этом накопленные ранее продукты, вещи и другие запасы уже розданы, а на покупку новых у многих епархий средств нет", – сказал помощник председателя Синодального отдела по благотворительности диакон Игорь Куликов, слова которого приводятся в сообщении.

По оценке Куликова, сейчас более 100 тысяч человек нуждается в срочной помощи.

Сбор средств на закупку продуктов и предметов первой необходимости проходит на сайте Милосердие.ру по ссылке