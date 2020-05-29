В Липецкой области продлили ограничения по коронавирусу

ВОРОНЕЖ, 29 мая - РИА Новости. Власти Власти Липецкой области продлили до 20 июня действующие в регионе из-за коронавируса ограничения, сообщает в пятницу обладминистрация.

Власти Липецкой области 30 марта объявили о введении в регионе режима всеобщей самоизоляции из-за коронавируса. С 17 апреля глава областной администрации Игорь Артамонов ввел пропускной режим в Липецке Ельце , Задонске и Чаплыгине. С 21 апреля пропускной режим ввели в Лебедяни, 30 апреля продлили до 12 мая режим самоизоляции, а с 6 мая в регионе действует масочный режим.

"Ограничительные мероприятия, действующие на территории Липецкой области из-за коронавирусной инфекции, продлены до 20 июня", - говорится в сообщении.

В частности, до 20 июня продлена самоизоляция для людей старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями. Продолжает действовать масочный режим в общественных местах.

Останутся закрытыми торгово-развлекательные центры, вещевые рынки, кинотеатры, фитнес-центры. Приостановленный пропускной режим не возобновляется.

"Снятие ограничений раньше 20 июня возможно. Это зависит от эпидемиологической ситуации. К сожалению, поведение жителей пока не позволяет рассматривать досрочное снятие мер", - сообщают областные власти.

В Липецкой области выявлено 1976 случаев новой коронавирусной инфекции, 674 человека выздоровели. Пять человек, в том числе один врач, работавший с больными с коронавирусом, умерли.