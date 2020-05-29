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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-05-29T13:35
https://ria.ru/20200529/1572173882.html
Открылся первый грузовой авиамаршрут электронной торговли Хунань-Москва
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571596651_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_9b97d61be675ce3f1af850edcbfb83bc.jpg
РИА Новости

Открылся первый грузовой авиамаршрут электронной торговли Хунань-Москва

13:35 29.05.2020
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© РИА Новости / Евгений БиятовБашни Московского Кремля и московский международный деловой центр "Москва-Сити"
Башни Московского Кремля и московский международный деловой центр Москва-Сити
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 29 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". В четверг открылся первый трансграничный грузовой авиамаршрут электронной коммерции Хунань-Москва, по которому запланировано осуществлять три рейса в неделю.
Грузовой маршрут будет напрямую обслуживать хунаньских предпринимателей. Благодаря российской распределительной сети время доставки товаров до российских покупателей может быть значительно сокращено.
Как сообщается, грузовой самолет, вылетевший 28 мая, доставит почти 40 тысяч посылок с одеждой и предметами домашнего обихода общим весом около 20 тонн. Ожидается, что местные покупатели получат эти посылки примерно через 5 дней после прибытия рейса.
Согласно статистическим данным, с января по апрель текущего года из города Чанша (административный центр провинции Хунань) по международным грузовым авиамаршрутам было выполнено 178 рейсов туда и обратно, объем авиаперевозок достиг 9892 тонн, увеличившись в годовом исчислении на 20%, а объем внешнеторгового импорта и экспорта составил 170 миллионов долларов.
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