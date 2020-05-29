Открылся первый грузовой авиамаршрут электронной торговли Хунань-Москва

МОСКВА, 29 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". В четверг открылся первый трансграничный грузовой авиамаршрут электронной коммерции Хунань-Москва, по которому запланировано осуществлять три рейса в неделю. В четверг открылся первый трансграничный грузовой авиамаршрут электронной коммерции Хунань-Москва, по которому запланировано осуществлять три рейса в неделю.

Грузовой маршрут будет напрямую обслуживать хунаньских предпринимателей. Благодаря российской распределительной сети время доставки товаров до российских покупателей может быть значительно сокращено.

Как сообщается, грузовой самолет, вылетевший 28 мая, доставит почти 40 тысяч посылок с одеждой и предметами домашнего обихода общим весом около 20 тонн. Ожидается, что местные покупатели получат эти посылки примерно через 5 дней после прибытия рейса.