Россия в I квартале на 35% нарастила поставки продовольствия в Китай

МОСКВА, 29 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". В первом квартале 2020 года Россия на увеличила на 35% поставки продовольствия в Китай по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило торговое представительство России в КНР.
"По итогам первого квартала 2020 года сельхозпродукция и продукты питания впервые переместились с четвертого на второе место в структуре российских поставок в Китай – объем экспорта соответствующей продукции увеличился более чем на 35% и превысил 1 миллиард долларов", - заявил сотрудник Торгпредства.