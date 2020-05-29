Россия в I квартале на 35% нарастила поставки продовольствия в Китай

"По итогам первого квартала 2020 года сельхозпродукция и продукты питания впервые переместились с четвертого на второе место в структуре российских поставок в Китай – объем экспорта соответствующей продукции увеличился более чем на 35% и превысил 1 миллиард долларов", - заявил сотрудник Торгпредства.