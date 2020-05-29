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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-05-29T13:33
https://ria.ru/20200529/1572173763.html
Россия в I квартале на 35% нарастила поставки продовольствия в Китай
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РИА Новости

Россия в I квартале на 35% нарастила поставки продовольствия в Китай

13:34 29.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГрузовой состав пересек железнодорожный пункт пропуска между Россией и Китаем
Грузовой состав пересек железнодорожный пункт пропуска между Россией и Китаем
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". В первом квартале 2020 года Россия на увеличила на 35% поставки продовольствия в Китай по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило торговое представительство России в КНР.
"По итогам первого квартала 2020 года сельхозпродукция и продукты питания впервые переместились с четвертого на второе место в структуре российских поставок в Китай – объем экспорта соответствующей продукции увеличился более чем на 35% и превысил 1 миллиард долларов", - заявил сотрудник Торгпредства.
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