В сургутской колонии ввели карантин из-за признаков ОРВИ у сотрудников

"Личный состав ФКУ ИК-11 переведен на двухнедельный режим работы без выхода за пределы территории учреждения. Для несущих службу сотрудников, а также медицинских работников созданы все необходимые социально-бытовые условия, в административном здании колонии оборудованы спальные места, есть душевые кабины, организовано трехразовое питание. За три дня до заступления на дежурную смену сотрудники проходят лабораторное обследование", - пояснили в пресс-службе.