В сургутской колонии ввели карантин из-за признаков ОРВИ у сотрудников

"В связи с выявлением признаков респираторного заболевания у двух сотрудников медицинской части, расположенной в ФКУ ИК-11 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу, с 24 мая в учреждении введены режимно-ограничительные (карантинные) меры", - отметил представитель ведомства.
По словам собеседника агентства, сотрудникам учреждения и осужденным, контактировавшим с заболевшими, провели лабораторные исследования. Сотрудники находятся на самоизоляции, осужденных разместили в отдельном общежитии, они находятся под постоянным наблюдением медработников.
"Личный состав ФКУ ИК-11 переведен на двухнедельный режим работы без выхода за пределы территории учреждения. Для несущих службу сотрудников, а также медицинских работников созданы все необходимые социально-бытовые условия, в административном здании колонии оборудованы спальные места, есть душевые кабины, организовано трехразовое питание. За три дня до заступления на дежурную смену сотрудники проходят лабораторное обследование", - пояснили в пресс-службе.
Среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, находящихся в местах лишения свободы в Югре, не выявлено ни одного случая коронавируса, добавили в ведомстве.
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