В Калининграде главврач городской больницы заболел COVID-19

"У главврача ЦГКБ подтвердился коронавирус. Он болеет у себя в кабинете, получает лечение и управляет больницей. Как только врач получил результат, он изолировался в кабинете и работает через дистанционные средства. Его состояние не вызывает опасений на текущий момент", - сообщили в оперштабе.