В Калининграде главврач городской больницы заболел COVID-19

КАЛИНИНГРАД, 29 мая - РИА Новости. Коронавирус подтвердился у главного врача центральной городской клинической больницы (ЦГКБ) Калининграда Сергея Литвиненко, он изолировался на рабочем месте и продолжает работать дистанционно, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"У главврача ЦГКБ подтвердился коронавирус. Он болеет у себя в кабинете, получает лечение и управляет больницей. Как только врач получил результат, он изолировался в кабинете и работает через дистанционные средства. Его состояние не вызывает опасений на текущий момент", - сообщили в оперштабе.
На 29 мая в Калининградской области на COVID-19 обследованы 49 тысячи человек. Выявлено 1409 случаев заражения (33 - за последние сутки), из них 593 человека выздоровели, умерли 24. Под медицинским наблюдением находятся 3988 человек, в том числе 173 в условиях обсерватора.
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