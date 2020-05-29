Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-05-29T17:18
https://ria.ru/20200529/1572173486.html
Группа "Би-2" представила новый клип, снятый во время самоизоляции
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572172685_17:0:1025:567_1036x0_80_0_0_4b55c0d45cc973c56c8bf73d16c374d0.jpg
РИА Новости

Группа "Би-2" представила новый клип, снятый во время самоизоляции

17:18 29.05.2020
145
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Участники из группы "Би-2" представили в Сети новую песню "Депрессия" и опубликовали на YouTube клип на нее, который был снят в условиях самоизоляции, сообщили РИА Новости в пресс-службе коллектива.
"Слова и музыка к новому синглу были написаны в сентябре 2019 года, однако рефрен "Депрессии" "выйдем из дома из безнадежной депрессии, как же давно нам не было вместе так весело", а также время премьеры трека оказались более чем актуальны для нынешнего момента – ослабления ограничительных мер", – говорится в сообщении.
По словам Левы Би-2, концепция клипа отражает приметы времени его создания. "Надо было как-то выходить из положения, поэтому решили делать анимацию, но не компьютерную, а руками. Это передает настроение людей: возникло свободное время для творчества, многие начали делать что-то своими руками", – рассказал он.
Гитарист Шура Би-2 добавил, что основная сложность проекта была в видеосъемках в условиях карантина. "Изначально мы планировали снимать другой клип – танцевальный с труппой из всемирно известного Нидерландского танцевального театра (NDT) и танцором, хореографом Лука Тессарини, но пандемия спутала все наши планы.

"Мы придумали первый в истории настоящий клип, снятый в полной самоизоляции, то есть снимали всех музыкантов отдельно", – отметил он.

Участник рок-группы Би-2 Шура
3 февраля, 11:35Культура
"Би-2" в 2021 году выпустит новый альбом
100000
КультураСамоизоляцияКоронавирус COVID-19МузыкаНовости культурыYouTubeБи-2
Рекомендуем
Здание министерства культуры РФ в Москве
Для театральных вузов разработали правила проведения очных экзаменов
Мастер-класс Поп-арт на джинсовой куртке. Проводит Александр Казаков
"Таврида" проведет мастер-классы в регионах России для детей-сирот
Зрители на закрытии фестиваля Нашествие
Фестиваль "Нашествие" пока переносить не планируется
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ
Администратора "Омбудсмена полиции" обвинили в распространении порно
Сотрудник полиции
В Подмосковье начали проверку после обнаружения младенца между гаражами
Фестиваль Русские сезоны
﻿Трансляции "Русских сезонов" набрали почти 20 миллионов просмотров
Военнослужащие в Донбассе
В ДНР заявили о гибели одного человека за неделю из-за боевых действий
Кайли Дженнер
Журнал Forbes лишил Кайли Дженнер статуса миллиардера
Машина скорой помощи в Ереване
Армения по случаям COVID-19 на миллион человек обошла Францию и Иран
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
В Молдавии число случаев COVID-19 достигло почти 7,9 тысячи
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
В Ивановской области число излечившихся от коронавируса превысило 700
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
В Азербайджане число заразившихся коронавирусом выросло до 4989
Вице-президент США Джозеф Байден выступает на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Экс-депутат Рады заявил о давлении на Украину и Германию из-за Байдена
Истребитель Су-30СМ ВМФ России выполняет полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Пилот оценил перехват американских бомбардировщиков над Черным морем
Стеклянная пирамида Лувра
Лувр готовится к открытию в начале июля
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:12В новой Москве локализовали пожар на складе
21:10Глава МВФ поприветствовала принятие "антиколомойского" закона на Украине
21:06В Госдуме поддержали "усиление превентивности" нового КоАП
21:02Воробьев предупредил о "нерадостных цифрах" по смертности от COVID-19
21:00Эксперт объяснил планы по расширению российских баз в Сирии
20:57Журнал Forbes лишил Кайли Дженнер статуса миллиардера
20:56Астронавт объяснил, почему невозможно свистнуть в скафандре
20:56В Японии подтвердили 74 новых случая коронавируса
20:53Во Франции умерли 52 пациента с коронавирусом
20:51В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 14 июня
20:48В Самарской области продлили режим ограничений
20:47Путин подписал указ о проведении парадов в честь 75-летия Победы 24 июня
20:44В штате Нью-Йорк выявили рекордно низкое число смертей от COVID-19
20:42МИД прокомментировал протесты в США из-за убийства Джорджа Флойда
20:40Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге
20:38Прокуратура проверяет данные об осквернении Вечного огня в Одинцово
20:36Саратовский губернатор прокомментировал сборы с бюджетников на медцентр
20:31Уилан после операции получает всю необходимую помощь, заявили в МИД
20:30Аксенов назвал дату начала работы "Артека"
20:25Путин объявил 24 июня нерабочим днем
Лента новостейМолния