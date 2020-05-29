Группа "Би-2" представила новый клип, снятый во время самоизоляции

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Участники из группы "Би-2" представили в Сети новую песню "Депрессия" и опубликовали на YouTube клип на нее, который был снят в условиях самоизоляции, сообщили РИА Новости в пресс-службе коллектива.
"Слова и музыка к новому синглу были написаны в сентябре 2019 года, однако рефрен "Депрессии" "выйдем из дома из безнадежной депрессии, как же давно нам не было вместе так весело", а также время премьеры трека оказались более чем актуальны для нынешнего момента – ослабления ограничительных мер", – говорится в сообщении.
По словам Левы Би-2, концепция клипа отражает приметы времени его создания. "Надо было как-то выходить из положения, поэтому решили делать анимацию, но не компьютерную, а руками. Это передает настроение людей: возникло свободное время для творчества, многие начали делать что-то своими руками", – рассказал он.
Гитарист Шура Би-2 добавил, что основная сложность проекта была в видеосъемках в условиях карантина. "Изначально мы планировали снимать другой клип – танцевальный с труппой из всемирно известного Нидерландского танцевального театра (NDT) и танцором, хореографом Лука Тессарини, но пандемия спутала все наши планы.
"Мы придумали первый в истории настоящий клип, снятый в полной самоизоляции, то есть снимали всех музыкантов отдельно", – отметил он.
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