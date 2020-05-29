Группа "Би-2" представила новый клип, снятый во время самоизоляции

"Слова и музыка к новому синглу были написаны в сентябре 2019 года, однако рефрен "Депрессии" "выйдем из дома из безнадежной депрессии, как же давно нам не было вместе так весело", а также время премьеры трека оказались более чем актуальны для нынешнего момента – ослабления ограничительных мер", – говорится в сообщении.