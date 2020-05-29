Консульский отдел посольства России в Нидерландах возобновит работу

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Консульский отдел посольства России в Консульский отдел посольства России в Нидерландах с 1 июня возобновляет свою работу, сообщили в дипмиссии.

"Сообщаем, что с 1 июня консульский отдел посольства России в Нидерландах возобновляет свою работу. За два с половиной месяца, в течение которых мы были закрыты на карантин, многие граждане не смогли получить различные госуслуги. Мы предпринимаем все возможные меры, чтобы принять всех пропустивших свою очередь", - говорится в сообщении на странице посольства в Facebook

Отмечается, что граждане, имевшие запись в период с 17 марта по 29 мая, получат дополнительное уведомление о переносе даты и времени их приема.

В дипмиссии также проинформировали, что в связи с COVID-19 прием граждан будет осуществляться строго по предварительной записи. При себе обязательно иметь защитную маску и перчатки.

Лица с признаками простудных заболеваний и не имеющие защитных средств допущены в консульство не будут.

За все время в Нидерландах коронавирус обнаружен у 45 950 человек, общее число умерших пациентов с COVID-19 в стране составило 5903.