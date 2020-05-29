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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T13:29
https://ria.ru/20200529/1572173381.html
Консульский отдел посольства России в Нидерландах возобновит работу
https://cdn23.img.ria.ru/images/97320/93/973209339_0:178:3012:1872_1036x0_80_0_0_6b6dae2ecf112b5f3a6a05e958b6b3b3.jpg
РИА Новости

Консульский отдел посольства России в Нидерландах возобновит работу

13:29 29.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЗаграничный паспорт гражданина РФ
Заграничный паспорт гражданина РФ
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Заграничный паспорт гражданина РФ. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Консульский отдел посольства России в Нидерландах с 1 июня возобновляет свою работу, сообщили в дипмиссии.
"Сообщаем, что с 1 июня консульский отдел посольства России в Нидерландах возобновляет свою работу. За два с половиной месяца, в течение которых мы были закрыты на карантин, многие граждане не смогли получить различные госуслуги. Мы предпринимаем все возможные меры, чтобы принять всех пропустивших свою очередь", - говорится в сообщении на странице посольства в Facebook.
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Отмечается, что граждане, имевшие запись в период с 17 марта по 29 мая, получат дополнительное уведомление о переносе даты и времени их приема.
В дипмиссии также проинформировали, что в связи с COVID-19 прием граждан будет осуществляться строго по предварительной записи. При себе обязательно иметь защитную маску и перчатки.
Лица с признаками простудных заболеваний и не имеющие защитных средств допущены в консульство не будут.
За все время в Нидерландах коронавирус обнаружен у 45 950 человек, общее число умерших пациентов с COVID-19 в стране составило 5903.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыНидерландыВ мире
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