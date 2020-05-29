В Москве в воскресенье выпадет месячная норма осадков

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Месячная норма осадков обрушится на Москву в воскресенье, это остудит воздух до плюс 15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.
Он отметил, что в Москве в пятницу пасмурно, дожди будут идти без перерыва до середины ночи субботы, в темное время суток возможна гроза, в городе не выше плюс 15-17 градусов.
"В субботу распогодится и резко потеплеет до июльских плюс 23-25 градусов. Однако в воскресенье столицу ждет очередной удар стихии – по самым пессимистичны модельным прогнозам на мегаполис может обрушиться месячная норма осадков – до 52 миллиметров, что остудит воздух до плюс 15. Календарное лето стартует с аномально прохладной погоды, в разгар дня всего плюс 14-16, да и ночами посвежеет до плюс 2-7 градусов", - сказал Тишковец.