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2020-05-29T13:27
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В Москве в воскресенье выпадет месячная норма осадков
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РИА Новости

В Москве в воскресенье выпадет месячная норма осадков

13:27 29.05.2020
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© РИА Новости / Константин МихальчевскийДевушка с зонтом в центре Москвы
Девушка с зонтом в центре Москвы
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Девушка с зонтом в центре Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Месячная норма осадков обрушится на Москву в воскресенье, это остудит воздух до плюс 15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.
Он отметил, что в Москве в пятницу пасмурно, дожди будут идти без перерыва до середины ночи субботы, в темное время суток возможна гроза, в городе не выше плюс 15-17 градусов.
"В субботу распогодится и резко потеплеет до июльских плюс 23-25 градусов. Однако в воскресенье столицу ждет очередной удар стихии – по самым пессимистичны модельным прогнозам на мегаполис может обрушиться месячная норма осадков – до 52 миллиметров, что остудит воздух до плюс 15. Календарное лето стартует с аномально прохладной погоды, в разгар дня всего плюс 14-16, да и ночами посвежеет до плюс 2-7 градусов", - сказал Тишковец.
Красная площадь в Москве
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Евгений ТишковецЦентр "Фобос"ПогодаМоскваОбщество
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