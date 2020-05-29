В Москве в воскресенье выпадет месячная норма осадков

"В субботу распогодится и резко потеплеет до июльских плюс 23-25 градусов. Однако в воскресенье столицу ждет очередной удар стихии – по самым пессимистичны модельным прогнозам на мегаполис может обрушиться месячная норма осадков – до 52 миллиметров, что остудит воздух до плюс 15. Календарное лето стартует с аномально прохладной погоды, в разгар дня всего плюс 14-16, да и ночами посвежеет до плюс 2-7 градусов", - сказал Тишковец.