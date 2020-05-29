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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T13:26
https://ria.ru/20200529/1572173124.html
В Румынии число случаев COVID-19 приблизилось к 19 тысячам
https://cdn22.img.ria.ru/images/155946/85/1559468578_0:151:1599:1050_1036x0_80_0_0_9d0dbb5c348b51f8cbcd2b8d9f1d2106.jpg
РИА Новости

В Румынии число случаев COVID-19 приблизилось к 19 тысячам

13:26 29.05.2020
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© Фото : IGSU - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, RomaniaМашина скорой помощи в Румынии
Машина скорой помощи в Румынии
© Фото : IGSU - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, Romania
Машина скорой помощи в Румынии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 29 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 191, до 18 982, всего с начала пандемии скончались 1240 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.
Ранее власти страны сообщали о 18 791 случае заражения, 1229 из которых стали летальными.
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"На сегодня в Румынии подтверждены 18 982 случая заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 1240 человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала.
При этом власти отмечают, что 12 829 пациентов вылечились и были выписаны из больниц.
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В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти на 30 дней объявили режим повышенной готовности. Жители страны продолжат носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах. Продолжает действовать запрет на работу точек общепита и торговых центров, закрыты учебные заведения. Также в силе остается решение о приостановке авиасообщения с другими странами.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,6 миллиона случаев заболевания, умерли более 350 тысяч человек.
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