В Румынии число случаев COVID-19 приблизилось к 19 тысячам

Ранее власти страны сообщали о 18 791 случае заражения, 1229 из которых стали летальными.
"На сегодня в Румынии подтверждены 18 982 случая заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 1240 человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала.
При этом власти отмечают, что 12 829 пациентов вылечились и были выписаны из больниц.
В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти на 30 дней объявили режим повышенной готовности. Жители страны продолжат носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах. Продолжает действовать запрет на работу точек общепита и торговых центров, закрыты учебные заведения. Также в силе остается решение о приостановке авиасообщения с другими странами.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,6 миллиона случаев заболевания, умерли более 350 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф