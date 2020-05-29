Котяков на заседании комитета СФ расскажет о ситуации на рынке труда

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Глава Минтруда РФ Антон Котяков в понедельник на заседании социального комитета Совфеда расскажет о ситуации на рынке труда, этот вопрос включен в повестку заседания.
Встреча министра с сенаторами состоится накануне "правительственного часа", который пройдет в ходе пленарного заседания 2 июня и будет посвящен реализации мер по социальной защите граждан и обеспечению занятости населения в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
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