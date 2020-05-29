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2020-05-29T13:25
https://ria.ru/20200529/1572172984.html
Котяков на заседании комитета СФ расскажет о ситуации на рынке труда
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569060289_0:1842:2048:2994_1036x0_80_0_0_8693733497bf9d9b0c3191f2bf7acc54.jpg
РИА Новости

Котяков на заседании комитета СФ расскажет о ситуации на рынке труда

13:25 29.05.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Глава Минтруда РФ Антон Котяков в понедельник на заседании социального комитета Совфеда расскажет о ситуации на рынке труда, этот вопрос включен в повестку заседания.
Встреча министра с сенаторами состоится накануне "правительственного часа", который пройдет в ходе пленарного заседания 2 июня и будет посвящен реализации мер по социальной защите граждан и обеспечению занятости населения в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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