Мишустин призвал СНГ снижать зависимость от конъюнктуры на рынке нефти

"Эти задачи отражены в проекте стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года. Она направлена на укрепление экономических позиций наших стран, повышение конкурентоспособности товаров, развитие секторов промышленности и сферы услуг. А главное - на повышение благосостояния жителей стран содружества", - отметил Мишустин.