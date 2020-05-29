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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-29T13:51
https://ria.ru/20200529/1572172956.html
Мишустин призвал СНГ снижать зависимость от конъюнктуры на рынке нефти
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572077920_0:0:2778:1563_1036x0_80_0_0_8c1c8c8bb8d9ba6016adec2c5952ecd9.jpg
РИА Новости

Мишустин призвал СНГ снижать зависимость от конъюнктуры на рынке нефти

13:24 29.05.2020 (обновлено: 13:51 29.05.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в режиме видеоконференции в совещании
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в режиме видеоконференции в совещании
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в режиме видеоконференции в совещании
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Странам СНГ необходимо сокращать зависимость от конъюнктуры энергетических рынков, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Убежден, что всем государствам СНГ необходимо сокращать зависимость от конъюнктуры мировых энергетических рынков. Резкое снижение нефтяных цен сказалось на многих отраслях наших экономик", - сказал Мишустин в ходе заседания совета глав правительств СНГ.
Предприятие по переработке углеводородного сырья компании СИБУР
25 мая, 08:00Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Россия готовится заработать на нефти и газе гораздо больше
Он отметил, что в этих условиях особую актуальность приобретает укрепление взаимодействия между странами в торгово-экономической сфере.
"Эти задачи отражены в проекте стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года. Она направлена на укрепление экономических позиций наших стран, повышение конкурентоспособности товаров, развитие секторов промышленности и сферы услуг. А главное - на повышение благосостояния жителей стран содружества", - отметил Мишустин.
Он добавил, что в текущих непростых экономических условиях скорейшее принятие стратегии в общих интересах всех стран. "Очевидно, что вместе мы сможем быстрее преодолеть негативные экономические последствия коронавируса", - подчеркнул российский премьер.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияЦены на нефтьМихаил МишустинСНГНефтьЭкономика
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