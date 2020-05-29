Мишустин призвал СНГ снижать зависимость от конъюнктуры на рынке нефти

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Странам СНГ необходимо сокращать зависимость от конъюнктуры энергетических рынков, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Убежден, что всем государствам СНГ необходимо сокращать зависимость от конъюнктуры мировых энергетических рынков. Резкое снижение нефтяных цен сказалось на многих отраслях наших экономик", - сказал Мишустин в ходе заседания совета глав правительств СНГ.
Он отметил, что в этих условиях особую актуальность приобретает укрепление взаимодействия между странами в торгово-экономической сфере.
"Эти задачи отражены в проекте стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года. Она направлена на укрепление экономических позиций наших стран, повышение конкурентоспособности товаров, развитие секторов промышленности и сферы услуг. А главное - на повышение благосостояния жителей стран содружества", - отметил Мишустин.
Он добавил, что в текущих непростых экономических условиях скорейшее принятие стратегии в общих интересах всех стран. "Очевидно, что вместе мы сможем быстрее преодолеть негативные экономические последствия коронавируса", - подчеркнул российский премьер.