Китай передал Хабаровскому краю партию медицинских масок

МОСКВА, 29 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Власти КНР передали Хабаровскому краю партию медицинских масок в ответ на помощь, которую ранее оказал стране регион, сообщается на сайте регионального правительства.
Маски передадут в лечебные учреждения региона. В крае с начала пандемии зарегистрировали 1 827 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за сутки выявлено 67 новых случаев. 803 человека выздоровели, 10 пациентов умерли. На лечении сейчас находятся свыше 1 тысячи пациентов.
Хабаровский край ранее передал Китаю гуманитарную помощь, в партии были перчатки, бахилы, комплекты хирургической одежды, одноразовые халаты, антисептические средства и другие принадлежности.