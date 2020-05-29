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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-05-29T13:24
https://ria.ru/20200529/1572172930.html
Китай передал Хабаровскому краю партию медицинских масок
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РИА Новости

Китай передал Хабаровскому краю партию медицинских масок

13:25 29.05.2020
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© РИА Новости / Павел ЛьвовМедицинские маски
Медицинские маски
© РИА Новости / Павел Львов
Медицинские маски
МОСКВА, 29 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Власти КНР передали Хабаровскому краю партию медицинских масок в ответ на помощь, которую ранее оказал стране регион, сообщается на сайте регионального правительства.
Маски передадут в лечебные учреждения региона. В крае с начала пандемии зарегистрировали 1 827 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за сутки выявлено 67 новых случаев. 803 человека выздоровели, 10 пациентов умерли. На лечении сейчас находятся свыше 1 тысячи пациентов.
Хабаровский край ранее передал Китаю гуманитарную помощь, в партии были перчатки, бахилы, комплекты хирургической одежды, одноразовые халаты, антисептические средства и другие принадлежности.
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Россия-Китай: ГлавноеКоронавирус в РоссииКитайХабаровский край
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