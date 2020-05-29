Поступающие в ординатуру получат баллы за работу, связанную с COVID-19

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. За работу или волонтерство, связанное с диагностикой или лечением За работу или волонтерство, связанное с диагностикой или лечением COVID-19 , поступающие в ординатуру получат дополнительные баллы, следует из проекта приказа Минздрава, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Приказом устанавливаются особенности приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам ординатуры, в том числе: начисления баллов за индивидуальные достижения – участие в трудовой и (или) добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере охраны здоровья, связанной с осуществлением мероприятий по диагностике и лечению коронавирусной инфекции",- говорится в пояснительной записке к документу.

За работу на должностях медицинских работников с высшим или средним образованием по оказанию помощи гражданам в медицинских организациях, связанную с диагностикой и лечением коронавируса, за 30 календарных дней будет начислено 100 или 50 баллов, а зависимости от полноты ставки, уточняется в проекте.

При прохождении практики, связанной с диагностикой или лечением COVID-19, будет начислено 35 баллов за 30 календарных дней, отмечается в документе.

За каждые 8 часов волонтерской деятельности, связанной с лечением или диагностикой коронавируса, будет начислено по 1 баллу, поясняется в проекте. Из-за распространения коронавируса принимать заявления для поступления в ординатуру в этом году будут в электронной форме, отмечается в проекте.