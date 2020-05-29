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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T13:52
https://ria.ru/20200529/1572172893.html
Поступающие в ординатуру получат баллы за работу, связанную с COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569438903_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_e35185ae4a9d31fb7c454cd3f857815f.jpg
РИА Новости

Поступающие в ординатуру получат баллы за работу, связанную с COVID-19

13:39 29.05.2020 (обновлено: 13:52 29.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСтуденты-медики
Студенты-медики
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Студенты-медики. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. За работу или волонтерство, связанное с диагностикой или лечением COVID-19, поступающие в ординатуру получат дополнительные баллы, следует из проекта приказа Минздрава, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Приказом устанавливаются особенности приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам ординатуры, в том числе: начисления баллов за индивидуальные достижения – участие в трудовой и (или) добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере охраны здоровья, связанной с осуществлением мероприятий по диагностике и лечению коронавирусной инфекции",- говорится в пояснительной записке к документу.
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За работу на должностях медицинских работников с высшим или средним образованием по оказанию помощи гражданам в медицинских организациях, связанную с диагностикой и лечением коронавируса, за 30 календарных дней будет начислено 100 или 50 баллов, а зависимости от полноты ставки, уточняется в проекте.
При прохождении практики, связанной с диагностикой или лечением COVID-19, будет начислено 35 баллов за 30 календарных дней, отмечается в документе.
За каждые 8 часов волонтерской деятельности, связанной с лечением или диагностикой коронавируса, будет начислено по 1 баллу, поясняется в проекте. Из-за распространения коронавируса принимать заявления для поступления в ординатуру в этом году будут в электронной форме, отмечается в проекте.
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