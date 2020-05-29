Мишустин оценил влияние COVID-19 на экономику СНГ

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Коронавирус оказывает негативное влияние на экономику стран СНГ, нужно наращивать сотрудничество и обеспечивать цифровизацию экономик, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Распространение коронавирусной инфекции оказывает негативное влияние на экономику стран СНГ, конечно, в этих условиях особую значимость приобретает наращивание сотрудничества в торгово-экономической сфере. С целью преодоления последствий коронавируса следует активизировать усилия по устранению торговых барьеров и ограничений ... углублению взаимодействия в области транспорта", - сказал Мишустин на заседании глав правительств стран СНГ.
"Целесообразно ускорить работу над соглашением о свободной торговли, услугами, заняться сопряжением интеграционных процессов в рамках содружества ... а также обеспечить дальнейшую цифровизацию наших экономик", - добавил он.
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