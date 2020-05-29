Мишустин оценил влияние COVID-19 на экономику СНГ

"Распространение коронавирусной инфекции оказывает негативное влияние на экономику стран СНГ, конечно, в этих условиях особую значимость приобретает наращивание сотрудничества в торгово-экономической сфере. С целью преодоления последствий коронавируса следует активизировать усилия по устранению торговых барьеров и ограничений ... углублению взаимодействия в области транспорта", - сказал Мишустин на заседании глав правительств стран СНГ.