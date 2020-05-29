Митрохин сообщил о своем задержании в центре Москвы

"Я сейчас в ОВД Тверское нахожусь… Какие статьи – 318.1 КоАП Москвы о нарушении режима самоизоляции и 20.2 Федеральный КоАП (о нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования)", - сказал РИА Новости Митрохин.

По его словам, он проводил одиночный пикет у входа в Петровку, 38.

Также пресс-служба партии утверждает, что на том же месте были задержаны и другие члены "Яблока": глава муниципального округа Якиманка, зампред московского отделения партии Андрей Морев, муниципальный депутат района Проспект Вернадского Елена Филина, зампред московского "Яблока" Кирилл Гончаров, глава городского округа Гагаринский Елена Русакова и Владислав Неймарк.