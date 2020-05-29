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2020-05-29T15:47
https://ria.ru/20200529/1572172807.html
Митрохин сообщил о своем задержании в центре Москвы
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РИА Новости

Митрохин сообщил о своем задержании в центре Москвы

13:23 29.05.2020 (обновлено: 15:47 29.05.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСергей Митрохин
Сергей Митрохин
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Сергей Митрохин. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Депутат Мосгордумы от партии "Яблоко" Сергей Митрохин сообщил РИА Новости, что задержан в центре Москвы, где проводил одиночный пикет в поддержку журналиста Ильи Азара.
Ранее адвокат Леонид Соловьев рассказал РИА Новости, что Тверской районный суд Москвы в четверг арестовал на 15 суток Азара, задержанного за одиночный пикет в поддержку создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов в свою очередь сообщил РИА Новости о задержании журналистки радиостанции Татьяны Фельгенгауэр из-за пикета у здания ГУВД. Сведения о своем задержании также подтвердил главный редактор издания "Медиазона" Сергей Смирнов, отметив, что вместе с ним задержан и журналист Александр Плющев.
"Я сейчас в ОВД Тверское нахожусь… Какие статьи – 318.1 КоАП Москвы о нарушении режима самоизоляции и 20.2 Федеральный КоАП (о нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования)", - сказал РИА Новости Митрохин.
По его словам, он проводил одиночный пикет у входа в Петровку, 38.
Также пресс-служба партии утверждает, что на том же месте были задержаны и другие члены "Яблока": глава муниципального округа Якиманка, зампред московского отделения партии Андрей Морев, муниципальный депутат района Проспект Вернадского Елена Филина, зампред московского "Яблока" Кирилл Гончаров, глава городского округа Гагаринский Елена Русакова и Владислав Неймарк.
РИА Новости пока не располагает подтверждением полиции.
Ведущая Эха Москвы Татьяна Фельгенгауэр
Вчера, 16:50
В Москве задержали журналистку "Эха Москвы" и главреда "Медиазоны"
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Обсудить 14
Татьяна ФельгенгауэрСергей МитрохинАлексей Венедиктов (журналист)МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
С произволом пора заканчивать. Уж слишком он стал вызывающим и одиозным
29 мая, 14:37
Василий Кнутт
31100123
Вышел на прогулку не по графику своего дома...
29 мая, 13:39
YSYar S
26100433
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