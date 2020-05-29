Митрохин сообщил о своем задержании в центре Москвы

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Депутат Мосгордумы от партии "Яблоко" Сергей Митрохин сообщил РИА Новости, что задержан в центре Москвы, где проводил одиночный пикет в поддержку журналиста Ильи Азара.
Ранее адвокат Леонид Соловьев рассказал РИА Новости, что Тверской районный суд Москвы в четверг арестовал на 15 суток Азара, задержанного за одиночный пикет в поддержку создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов в свою очередь сообщил РИА Новости о задержании журналистки радиостанции Татьяны Фельгенгауэр из-за пикета у здания ГУВД. Сведения о своем задержании также подтвердил главный редактор издания "Медиазона" Сергей Смирнов, отметив, что вместе с ним задержан и журналист Александр Плющев.
"Я сейчас в ОВД Тверское нахожусь… Какие статьи – 318.1 КоАП Москвы о нарушении режима самоизоляции и 20.2 Федеральный КоАП (о нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования)", - сказал РИА Новости Митрохин.
По его словам, он проводил одиночный пикет у входа в Петровку, 38.
Также пресс-служба партии утверждает, что на том же месте были задержаны и другие члены "Яблока": глава муниципального округа Якиманка, зампред московского отделения партии Андрей Морев, муниципальный депутат района Проспект Вернадского Елена Филина, зампред московского "Яблока" Кирилл Гончаров, глава городского округа Гагаринский Елена Русакова и Владислав Неймарк.
РИА Новости пока не располагает подтверждением полиции.