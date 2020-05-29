На заседании группы по Конституции будут соблюдать социальную дистанцию

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Заседание рабочей группы по поправкам в конституцию, которое состоится в Общественной палате РФ 30 мая, пройдет с соблюдением режима социального дистанцирования, участники будут в масках и перчатках, всем измерят температуру, сообщили РИА Новости в пресс-службе ОП РФ.
Ранее член рабочей группы, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов сообщил РИА Новости, что группа возобновит работу, первое заседание состоится в Общественной палате 30 мая в очно-заочном формате.
"Будет организован режим социального дистанцирования, все участники будут в масках и перчатках. На входе каждому измерят температуру", - рассказали в пресс-службе.
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