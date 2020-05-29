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2020-05-29T13:22
https://ria.ru/20200529/1572172695.html
На заседании группы по Конституции будут соблюдать социальную дистанцию
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568442449_0:232:3072:1960_1036x0_80_0_0_9434b89a773314862938a62579ca57b2.jpg
РИА Новости

На заседании группы по Конституции будут соблюдать социальную дистанцию

13:22 29.05.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Конституция РФ. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Заседание рабочей группы по поправкам в конституцию, которое состоится в Общественной палате РФ 30 мая, пройдет с соблюдением режима социального дистанцирования, участники будут в масках и перчатках, всем измерят температуру, сообщили РИА Новости в пресс-службе ОП РФ.
Ранее член рабочей группы, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов сообщил РИА Новости, что группа возобновит работу, первое заседание состоится в Общественной палате 30 мая в очно-заочном формате.
"Будет организован режим социального дистанцирования, все участники будут в масках и перчатках. На входе каждому измерят температуру", - рассказали в пресс-службе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Талия Хабриева
13:16Голосование по поправкам в Конституцию
На заседание рабочей группы по Конституции пригласят представителей ЦИК
020012
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЯрослав НиловКонституция РФЗдоровье - ОбществоОбщество
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