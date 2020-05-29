На заседании группы по Конституции будут соблюдать социальную дистанцию

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Заседание рабочей группы по поправкам в конституцию, которое состоится в Общественной палате РФ 30 мая, пройдет с соблюдением режима социального дистанцирования, участники будут в масках и перчатках, всем измерят температуру, сообщили РИА Новости в пресс-службе ОП РФ.