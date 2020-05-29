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2020-05-29T13:41
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Мишустин призвал к конкретным шагам для расширения интеграции в СНГ
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РИА Новости

Мишустин призвал к конкретным шагам для расширения интеграции в СНГ

13:22 29.05.2020 (обновлено: 13:41 29.05.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что нужны конкретные шаги для расширения экономической интеграции на пространстве СНГ.
"Коллективная работа в рамках СНГ приносит очевидные выгоды и преимущества для экономик наших стран. В 2019 году нам удалось сохранить положительную динамику взаимного товарооборота. Для обеспечения устойчивости экономических показателей в будущем, конечно, необходимы конкретные шаги, направленные на расширение экономической интеграции", - сказал он в ходе заседания совета глав правительств СНГ.
Российский премьер отметил, что впервые принимает участие в заседании совета глав правительств СНГ.
"Рассматриваю Содружество в качестве важнейшего и полезного формата для развития многопланового торгового-экономического и отраслевого сотрудничества", - сказал Мишустин.
Свое выступление он начал с поздравления коллег с 75-летием победы в Великой Отечественной войне. Также Мишустин поздравил с днем рождения заместителя председателя правительства Туркменистана Рашида Мередова и с прошедшим - премьера Узбекистана Абдуллу Арипова.
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