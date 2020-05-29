Мишустин призвал к конкретным шагам для расширения интеграции в СНГ

"Коллективная работа в рамках СНГ приносит очевидные выгоды и преимущества для экономик наших стран. В 2019 году нам удалось сохранить положительную динамику взаимного товарооборота. Для обеспечения устойчивости экономических показателей в будущем, конечно, необходимы конкретные шаги, направленные на расширение экономической интеграции", - сказал он в ходе заседания совета глав правительств СНГ.