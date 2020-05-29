Мишустин призвал использовать лучшие практики СССР для борьбы с COVID-19

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Совместные меры реагирования для борьбы с коронавирусом, предпринимаемые на пространстве СНГ, основаны на общих лучших практиках советского времени, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"В ходе сегодняшнего обмена мнениями особого внимания заслуживает тема сотрудничества в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. У наших стран не только общие границы, но и единое эпидемиологическое пространство, поэтому совместные меры реагирования основаны на общих лучших практиках, которые отработаны были ещё в советское время", - сказал Мишустин в пятницу на заседании совета глав правительств СНГ, которое прошло по видеосвязи.
Российский премьер отметил, что страны содружества оперативно взаимодействуют друг с другом, коллективно принимают меры для борьбы с инфекцией. Контроль за ситуацией, по его словам, осуществляется "практически в режиме реального времени".
"Главная задача - выявлять болезнь на ранних стадиях. И для этого санитарные службы наших стран обмениваются методиками борьбы с инфекцией, оказывают необходимую помощь тест-системами, расходными материалами", - уточнил Мишустин.
Он добавил, что страны СНГ уже накопили немалый практический опыт борьбы с распространением инфекции.
"Возможности наших систем здравоохранения позволяют нам бороться за жизнь каждого пациента. Тем не менее, стоящие перед нами задачи объективно требуют усиления практического взаимодействия в области санитарной охраны", - подчеркнул Мишустин.
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