Мишустин призвал использовать лучшие практики СССР для борьбы с COVID-19

"В ходе сегодняшнего обмена мнениями особого внимания заслуживает тема сотрудничества в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. У наших стран не только общие границы, но и единое эпидемиологическое пространство, поэтому совместные меры реагирования основаны на общих лучших практиках, которые отработаны были ещё в советское время", - сказал Мишустин в пятницу на заседании совета глав правительств СНГ, которое прошло по видеосвязи.