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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T13:57
https://ria.ru/20200529/1572172550.html
Мишустин призвал использовать лучшие практики СССР для борьбы с COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571778118_0:151:3106:1898_1036x0_80_0_0_144530e4f8564dff65dc3064798ecf13.jpg
РИА Новости

Мишустин призвал использовать лучшие практики СССР для борьбы с COVID-19

13:57 29.05.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
 Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Совместные меры реагирования для борьбы с коронавирусом, предпринимаемые на пространстве СНГ, основаны на общих лучших практиках советского времени, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"В ходе сегодняшнего обмена мнениями особого внимания заслуживает тема сотрудничества в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. У наших стран не только общие границы, но и единое эпидемиологическое пространство, поэтому совместные меры реагирования основаны на общих лучших практиках, которые отработаны были ещё в советское время", - сказал Мишустин в пятницу на заседании совета глав правительств СНГ, которое прошло по видеосвязи.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
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Российский премьер отметил, что страны содружества оперативно взаимодействуют друг с другом, коллективно принимают меры для борьбы с инфекцией. Контроль за ситуацией, по его словам, осуществляется "практически в режиме реального времени".
"Главная задача - выявлять болезнь на ранних стадиях. И для этого санитарные службы наших стран обмениваются методиками борьбы с инфекцией, оказывают необходимую помощь тест-системами, расходными материалами", - уточнил Мишустин.
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Он добавил, что страны СНГ уже накопили немалый практический опыт борьбы с распространением инфекции.
"Возможности наших систем здравоохранения позволяют нам бороться за жизнь каждого пациента. Тем не менее, стоящие перед нами задачи объективно требуют усиления практического взаимодействия в области санитарной охраны", - подчеркнул Мишустин.
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