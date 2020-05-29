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2020-05-29T13:47
https://ria.ru/20200529/1572172524.html
Москвичам пообещали наступление климатического лета
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РИА Новости

Москвичам пообещали наступление климатического лета

13:20 29.05.2020 (обновлено: 13:47 29.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЛюди пересекают дорогу по пешеходному переходу в Москве
Люди пересекают дорогу по пешеходному переходу в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Воздух в Москве в следующий четверг вновь прогреется до плюс 20, к выходным наступит настоящее климатическое лето, ожидается потепление до 20-25 и выше, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Ранее он сообщил, что в воскресенье на столицу обрушатся ливни, похолодает до плюс 15 градусов.
"Но уже в четверг столбики термометров будут штурмовать 20-градусные высоты, а к следующим выходным в условиях солнечной и теплой погоды наступит настоящее климатическое лето, в дневные часы плюс 20-25 и выше", - сказал Тишковец.
Девушка с зонтом в центре Москвы
13:27
В Москве в воскресенье выпадет месячная норма осадков
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Евгений ТишковецЦентр "Фобос"МоскваОбщество
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