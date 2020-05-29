Москвичам пообещали наступление климатического лета

Ранее он сообщил, что в воскресенье на столицу обрушатся ливни, похолодает до плюс 15 градусов.

"Но уже в четверг столбики термометров будут штурмовать 20-градусные высоты, а к следующим выходным в условиях солнечной и теплой погоды наступит настоящее климатическое лето, в дневные часы плюс 20-25 и выше", - сказал Тишковец.